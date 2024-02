Sanremo 2024, serata finale. L’ordine d’uscita dei 30 BIG con Roberto Bolle ospite e Fiorello co-conduttore

2 min. di lettura

La quarta serata del Festival di Sanremo vinta tra i fischi da Geolier ha letteralmente sbancato l’Auditel, con il 67,8% di share e ben 11 milioni 893 mila spettatori. Il picco di ascolti è stato registrato alle 22.08 con 16 milioni 740 mila spettatori (alla fine dell’esibizione di Riccardo Cocciante e Irama); il picco di share all’1.56 con il 77,1%, durante la lettura della classifica. Numeri clamorosi che confermano l’eccezionalità di un evento televisivo che non ha eguali al mondo.

E stasera finalissima con Fiorello co-conduttore e Roberto Bolle super ospite insieme a Gigliola Cinquetti, di nuovo all’Ariston per celebrare i 60 anni di “Non ho l’età (per amarti)”, e Luca Argentero, divo della fiction Doc. In collegamento dalla Costa Smeralda ci sarà Tedua, mentre in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo troveremo Tananai.

Questa sera si esibiranno i 30 artisti, votati dal pubblico a casa tramite televoto. All’inizio della serata sarà svelata una prima classifica per la prima volta completa, determinata dalla media di tutti i voti ottenuti nel corso delle precedenti quattro serate, mentre al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla trentesima alla sesta posizione. Dopo l’azzeramento dei voti precedenti per i primi cinque classificati, questi si esibiranno nuovamente e saranno votati dalla Giuria della sala stampa (33%), dalla Giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). La somma dei voti di tutte le tre componenti decreterà infine la canzone vincitrice del Festival.

Ad aprire le danze saranno Renga e Nek, con Rose Villain a chiudere il lunghissimo listone. La serata conclusiva dovrebbe finire alle ore 02:30.

Ordine di uscita della finalissima

Renga Nek

BigMama – La rabbia non ti basta

Gazzelle – Tutto qui

Dargen D’Amico – Onda alta

Il Volo – Capolavoro

Loredana Bertè – Pazza

Negramaro – Ricominciamo tutto

Mahmood – Tuta gold

Santi Francesi – L’amore in bocca

Diodato – Ti muovi

Fiorella Mannoia – Mariposa

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Irama – Tu no

Ghali – Casa mia

Annalisa – Sinceramente

Angelina Mango – La noia

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Emma – Apnea

Il Tre – Fragili

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Maninni – Spettacolare

La Sad – Autodistruttivo

Mr. Rain – Due altalene

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Sangiovanni – Finiscimi

Clara – Diamanti grezzi

Bnkr44 – Governo punk

Rose Villain – Click boom!

