Harvey Guillén di What We Do in the Shadows presenta il fidanzato Kevin Braun ai GLAAD Awards – FOTO

0:00 Ascolta l'articolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harvey Guillen (@harveyguillen)

33enne attore americano diventato celebre grazie all’esilarante ruolo di Guillermo de la Cruz nella serie televisiva What We Do in the Shadows, in Italia disponibile su Disney+, Harvey Guillén ha svelato al mondo il compagno, Kevin Braun, al suo fianco durante la cerimonia dei GLAAD Media Awards che si è tenuta domenica sera a New York.

Fino ad oggi Harvey aveva fatto coming out definendosi “queer”, senza però mai parlare di amori in essere. Nelle foto pubblicate su Instagram Kevin Braun fa per la prima volta la sua comparsa, mentre aiuta l’attore a sistemarsi, per poi accompagnarlo sul palco tenendogli teneramente la mano.

Intervistato da EW, Guillén ha parlato della storia d’amore con Kevin. “Avere qualcuno al tuo fianco che ti sostiene e ti ama aiuta sicuramente a calmarti i nervi”.

“Mi sono divertito moltissimo a condurre la 34a edizione dei Glaad Awards a New York ieri sera! Ero circondato dall’amore e dal sostegno“, ha scritto sui social Harvey, per poi ringraziare il suo team di stilisti e artisti e concedere “una speciale gratitudine” a Braun.

Lancitissimo dopo il boom di What We Do in the Shadows, Guillén è stato nominato sia ai Critics’ Choice Television Awards che ai Saturn Awards per il suo Guillermo, famiglio di 4 vampiri moderni in una casa di Staten Island.

Creata da Taika Waititi, regista premio Oscar per la sceneggiatura di JoJo Rabbit, What We Do in the Shadows era prima sbarcato al cinema, nel 2014, per poi diventare serie tv.

I GLAAD Media Awards 2023 hanno così completato le proprie premiazioni, da sempre diviste da New York e Los Angeles. Dopo i riconoscimenti svelati a fine marzo, sono arrivati i vincitori della Grande Mela.

Vincitori GLAAD Media Awards 2023 – premiazione New York

Outstanding Film – Streaming/TV

(ex-aequo)

Fire Island

Anything’s Possible

Outstanding Reality Series

We’re Here

Outstanding Variety or Talk Show Episode

The Problem with Jon Stewart

Outstanding Online Journalism – Video or Multimedia

Logo’s Trans Youth Town Hall

Outstanding Kids & Family Programming – Live Action

Heartstopper (Netflix)

Outstanding Kids & Family Programming – Animated

Dead End: Paranormal Park (Netflix)

Outstanding Breakthrough Music Artist

Dove Cameron (Columbia Records)

Outstanding Broadway Production

A Strange Loop

Outstanding Video Game

Apex Legends (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

Outstanding TV Journalism Segment

“HIV in the Deep South” In Real Life (Scripps News)

Outstanding TV Journalism – Long-Form

“Pride | To Be Seen” Soul of a Nation (ABC)

Outstanding Live TV Journalism – Segment or Special

“The Last Thing Before We Go: Stephanie Ruhle Talks Spirit Day” The 11th Hour (MSNBC)

Outstanding Print Article

“Pediatricians Who Serve Trans Youth Face Increasing Harassment. Lifesaving Care Could Be on the Line” by Madeleine Carlisle (Time)

Outstanding Online Journalism Article

“Alabama Is Trying to Raise the Legal Driving Age for Trans People to 19” by Nico Lang (TheDailyBeast.com)

Outstanding Blog

Mombian

Outstanding Podcast

TransLash Podcast with Imara Jones (TransLash Media) and Sibling Rivalry (Studio71) (TIE)

Outstanding Spanish-Language Online Journalism Article

“Proyectos de ley anti LGBTQ+ en Florida son una ‘licencia para discriminar’ y reviven el dolor de Pulse, dicen grupos locales” por Jennifer A. Marcial Ocasio (OrlandoSentinel.com)

Outstanding Spanish-Language Online Journalism – Video or Multimedia

“Las abuelas trans buscan dignificar su vejez” por Liliana Rosas y Silvana Flores (ReporteIndigo.com)

© Riproduzione Riservata