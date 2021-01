Headspace, la meditazione si fa in streaming

Da piattaforme di entertainment, per lo più serale, le app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, negli ultimi 12 mesi sono diventante giocoforza qualcosa di più: compagne del nostro tempo.

Chiusi forzatamente in casa è stato inevitabile scandagliare i loro interminabili cataloghi in profondità, e scoprire, oltre alle serie LGBT, contenuti come docufilm, reality e guide che vanno oltre i titoli del momento.

Headspace, questa serie sulla meditazione di Netflix, rappresenta uno step ulteriore: disponibile da Dicembre 2020, affrontando un tema complesso ed insolito per lo streaming – e per i più esoterico-, con un linguaggio veramente accattivante, semplice, che riesce a coinvolgere dal primo episodio.

Si tratta di una serie di 8 puntate di circa 20 minuti l’una che affrontano alcuni dei classici problemi di una vita frenetica: i pensieri viziosi, ricorrenti, l’ansia autoindotta, le difficoltà di relazione, emozioni incontrollabili e negative che inducono insoddisfazione, stress, depressione, e che spesso dipendono più da circostanze interiori che esteriori. O che, comunque, non sono d’aiuto nemmeno per i fattori esogeni.

Si parla di esperienze che tutti condividiamo, attraverso le quali la voce narrante, di cui parleremo poi, ci conduce in modo spontaneo e intimo.

Per cui diviene naturale, verso la fine di ciascuna puntata, abbandonarsi alla meditazione proposta senza quelle resistenze che spesso ci trattengono in presenza di sermoni troppo spirituali o arzigogolati, o di impegni troppo gravosi.

Il tono è sempre leggero, allegro e comprensibilissimo: dopo una disquisizione su ogni problema, che introduce anche prove scientifiche sull’utilità del metodo, in modo molto pratico viene proposto un breve esercizio di meditazione, incentrato per lo più sulla respirazione.

Il doppiatore italiano, Gianfranco Miranda, voce di Ryan Gosling ed altre star, è una delle componenti dell’efficacia di questo prodotto: la sua voce suadente vale da sola la visione e l’abbandono agli esercizi proposti.

Ma è anche la parte visiva, l’animazione che fa da contrappunto alla voce narrante, come spesso accade nelle produzioni Netflix, ad incantare ed a completare un’esperienza che mira a diffondere una pratica senz’altro utile alla serenità.

Sappiamo quanto in questi mesi le app per fare esercizio fisico siano dilagate, com’è ovvio.

Un prodotto come questo potrebbe diffondere nello stesso modo l’introspezione e un approccio più calmo alla vita è sicuramente qualcosa di cui c’è bisogno a livello globale.

Parliamo di app non a un caso: infatti Headspace è anche una app dedicata alla meditazione ed alla mindfulness, e la storia del suo fondatore va conosciuta.

Andy Puddicombe, il cofondatore di Headspace

È probabile che il fatto che Headspace sia un prodotto commerciale promosso anche grazie alla partnership tra l’azienda e Netflix, nonchè il suo essere molto pop, faccia storcere il naso a chi pratica in modo approfondito meditazione e mindfulness, un po’ come accade con lo yoga.

Allo stesso tempo credo sia meritorio diffondere l’interesse per determinate discipline che fondamentalmente fanno stare meglio chi le pratica, specie in momento come quello attuale.

La storia di Andy Puddicombe, ispiratore e coautore della serie, insegna esattamente questo.