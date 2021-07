HIVpass, l'indecente hashtag in difesa del leghista Borghi è uno tsunami di omofobia e disinformazione ()

3 minuti di lettura

Aprire Twitter questa mattina fa venire il voltastomaco. Più del solito. D’altronde tra gli hashtag in tendenza ci sono #IoStoConBorghi, in difesa del deputato leghista che ha ieri cinguettato l’inimmaginabile, suscitando indignazione ovunque tranne in casa leghista. “Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato“, ha scritto ieri Borghi. “Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffancu1o e la cancellazione dalla lista dei contatti. Perchè questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi?“.

Poche ore dopo questo schifo è nato l’hashtag #HIVpass, sorta di ‘provocazione’ nei confronti di coloro che sposano il Green Pass al Covid-19. Essenzialmente, un triangolo rosa per le persone sieropositive, per accessi differenziati o esclusivi a determinati luoghi pubblici. Come se fosse normale fare dell’ironia su un virus che ha ucciso decine di milioni di persone negli ultimi 40 anni. Un’indecenza. Una vergogna anche solo immaginarlo, figurarsi rilanciarlo.

Claudio Borghi, che non si è mai scusato per quanto pubblicato ieri, ha addirittura cavalcato quanto capitato per attaccare il DDL Zan: “Perchè non va approvato? Quanto successo oggi per un mio tweet lo spiega benissimo. Uno scrive una cosa, altri non la capiscono (o fanno finta di non capirla) e io rischierei di andare a processo per aver detto una cosa CONTRO tutte le discriminazioni”.

Nel frattempo l’hashtag #HIVpass si è presto trasformato in concentrato di omofobia allo stato puro, con oltre 9000 tweet in poche ore. “#HIVPass soprattutto per i nostri amici gay che si sa, sono la percentuale più alta di sieropositivi. Con L’#HIVPass potrete sodomizzarvi in tranquillità amici!”, scrive un imbecille. “Una misura di civiltà. Sei sieropositivo? Devo saperlo, non posso rischiare“, insiste un altro. “Io non condivido il cesso con chi potrebbe avere candida, clamidia, HIV etc“, prosegue un altro. “E allora perché non chiedere anche un test HIV negativo per poter accedere ai bagni pubblici?“, cinguetta tale Lorenzo. “Impedire ad una persona non vaccinata contro il Covid di prendere un treno è aberrante tanto quanto impedire ad un sieropositivo di prendere un treno. In egual misura“, scrive Fla. “Il gel igienizzanti, la tripla mascherina, il vaccino, i guanti in lattice, il greenpass e poi succhiate pesci sporchi nei bagni delle discoteche! E no ci vuole un #HIVpass”, continua un altro. “Ho aperto un nuovo club LGBT inclusivo e si entra solo con #hivpass“, scrive Felicia.

E potremmo continuare per chissà quanto tempo ancora. Inutile ricordare come il Covid si possa trasmettere con uno starnuto, mentre l’HIV si può trasmettere solo attraverso sangue e suoi derivati, sperma e secrezioni vaginali, latte materno, di persone con Hiv inconsapevoli o non in terapia antiretrovirale efficace. Una persona con HIV in terapia efficace e viremia non rilevabile, inoltre, non trasmette il virus. Una realtà dirompente che è necessario il più possibile divulgare perché può incoraggiare le persone ad affrontare il test e, in caso di positività, ad accedere subito alle terapie Antiretrovirali. Un accesso tempestivo ai trattamenti permette di tutelare al meglio la salute delle persone con HIV e di evitare che il virus possa essere trasmesso inconsapevolmente ad altri/e. U=U, Undetectable=Untrasmittable è la migliore arma contro lo stigma e i pregiudizi che ancora gravano su chi vive con l’HIV.

Stigma e pregiudizi nelle ultime 24 ore follemente rilanciati da un deputato della Repubblica italiana. “Il tweet del deputato Borghi sembra un film degli anni 90′ e riesce a condensare in pochi caratteri una grande ignoranza rispetto al tema delle infezioni sessualmente trasmissibili e come un film già visto, intriso di stereotipi negativi, lega l’HIV alle sole persone LGBT+“, hanno duramente replicato il Circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli”, ASA Milano e il C.I.C.A., sottolineando come e quanto si debba ancora lottare per abbattere lo stigma verso le persone sieropositive, per l’ennesima volta denigrate, a mo’ di insulto o “diminutio. Tecnica ampiamente conosciuta, chiaramente inaccettabile, oggi illuminata da hashtag e tweet vomitevoli.