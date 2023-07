I tiktoker Nicky Champa e Pierre Boo si sono lasciati dopo un anno di matrimonio

Un’estate di rotture e di divorzi. Dopo Ricky Martin e Billy Porter, che dopo 6 anni di nozze hanno lasciato i rispettivi mariti Jwan Yosef e Adam Smith, anche Nicky Champa e Pierre Boo, celebri tiktoker, si sono separati.

Dopo oltre 6 anni d’amore, e a quasi ad un anno dal matrimonio andato in scena nell’agosto del 2022, Nicky e Pierre hanno confermato la rottura dalle pagine di Out.

“Con i social media, è un po’ complicato. La nostra relazione è diventata un marchio“, ha confessato Champa. “Voglio dire che non ho altro che amore e rispetto per Pierre. Ho trascorso tutti i miei vent’anni con questa persona. Sono cresciuto con questa persona. È una persona molto speciale e rimarrà sempre così per me.”

Tra le principali cause della rottura, a detta del 27enne Nicky Champa, il divario di età di nove anni con Boo, 36enne.

“Penso che invecchiando, ti rendi conto di cose diverse”. “Poi, per di più, ci sono i social media e le persone che si confrontano costantemente tra loro e la pressione per mantenere questa immagine. È quasi diventato come un episodio di Black Mirror”. “Era quasi come se mi sentissi intrappolato in un’ideologia di ciò che siamo diventati”. “Posso solo parlare per me stesso. Mi sono perso in questa relazione, incredibilmente. Ho sacrificato molto per questa relazione. Mi sono dedicato a questa relazione e al marchio che stavamo costruendo. Penso che in questa fase della mia vita, ho dovuto scegliere me, scegliermi per primo. E penso che [Pierre] abbia dovuto fare lo stesso, e questa è la direzione in cui ci stiamo dirigendo“.