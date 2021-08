Il ragazzo gay che non vuole incontrare il nonno omofobo in punto di morte

2 minuti di lettura

Un quesito delicato quello che un ragazzo gay ha posto su Reddit, chiedendosi se fosse stato troppo “cattivo” a non andare a visitare il nonno morente, che da quando era piccolo non lo ha mai accettato per il suo orientamento sessuale.

Il ragazzo, rimasto anonimo, si chiede “Sono uno str*nzo?“, per essersi rifiutato di incontrare il nonno. Ma ha preso questa decisione dopo ave ricordato come quello stesso nonno ora in fin di vita lo trattava, quando era piccolo. Da bambino, spiega, preferiva vestirsi da principessa, mettersi lo smalto, ed era molto femminile.

Quando ero piccolo era molto evidente che giocavo per la stessa squadra, non ero transgender ma volevo essere una principessa e in una certa misura i miei genitori mi permettevano di vestirmi da principessa, di tingermi le unghie. So che non è lo stesso per tutti, ma ero estremamente femminile e gay e mostravo di essere così poiché potevo scegliere cosa fare.

Il nonno, non accettando che un bambino avesse degli atteggiamenti simili, lo aveva quindi portato a vedere le partite di calcio, di baseball e altre attività considerate “maschili”. E fa sorridere il fatto che tutto questo non ha fatto altro che convincere il ragazzo di essere omosessuale.

Mio nonno, d’altra parte, ha cercato di “raddrizzarmi”, guardando e giocando a calcio, baseball e altre attività maschili (che mi ha reso ancora più gay, perché guardando la NFL ho capito che ADORO gli uomini ) e poi volevo essere una cheerleader perché volevo fare il tifo per i giocatori.

Insultato e rifiutato, il nonno ha perso così un nipote

Cresciuto e diventato indipendente, il ragazzo ha potuto vivere la sua vita, con dei genitori che lo hanno accettato e un nonno che invece aveva escluso:

Ho iniziato a lavorare in un autolavaggio e a comprare i vestiti che mi piacevano. Tacchi, abiti, trucco e non riuscivo a smettere, ero euforico per il fatto che nessuno potesse impedirmi di comprare ciò che volevo. Ai miei genitori non è piaciuto ma l’hanno accettato.

Dal nonno, invece, solo offese e nessun risentimento, anche ora che sta male:

Il punto è che sta morendo e i miei genitori vogliono che lo veda ma io non voglio, quell’uomo non mi ha mai detto niente di incoraggiante.

Gli utenti di Reddit si sono schierati dalla parte del ragazzo, assicurandogli che non si può considerare una brutta persona per la sua decisione, poiché si troverebbe davanti un uomo che per tutta la sua vita non lo ha mai accettato per quello che è realmente. A differenza dei genitori, il nonno omofobo ha sempre continuato a insultarlo, rifiutandolo.