Bailey, donna lesbica e oggi mamma, racconta la sua inseminazione artificiale “fai da te”

Bailey Ennis è una donna lesbica di 25 anni. Vive nel Regno Unito, e lavora da casa. Oggi è diventata mamma di Lorenzo, un bellissimo bambino nato lo scorso luglio tramite inseminazione artificiale. Cosa c’è di speciale nella storia di Bailey?

Il modo in cui è rimasta incinta.

Grazie a una piattaforma online di donatori di sperma, libera e senza troppe complicazioni, Bailey ha trovato, incontrato e preso accordi con il “papà” di Lorenzo, spendendo solo 25£, l’equivalente di 30€ per un kit d’inseminazione artificiale “fai da te”.

“Ho sempre desiderato essere madre, ma – come donna lesbica – sapevo che avrei dovuto ricorrere all’inseminazione artificiale. Non mi interessava una relazione, così ho fatto tutto da sola” ha dichiarato la donna ai tabloid inglesi.

Giusto o sbagliato, chiunque ha diritto alla propria opinione, ma Bailey ha dichiarato di non poter essere più felice di così: diverse foto la ritraggono mentre tiene tra le braccia il suo Lorenzo, nato il 2 Luglio di quest’anno alle 18:54, che oggi è l’orgoglio della sua mamma.

“Avere un bambino da sola è la scelta migliore che potessi fare”.

E mentre la neomamma si ambienta alla sua nuova condizione di genitore single, in molti si chiedono come funzioni davvero il servizio online da lei utilizzato.

Nel Regno Unito esistono diversi siti web indipendenti in cui futuri genitori e donatori possono incontrarsi liberamente: funziona un po’ come una app di incontri. Scorrendo i diversi profili, è possibile selezionare quello più in linea con le proprie esigenze.

In questo caso Bailey non cercava caratteristiche particolari, solo una persona degna di fiducia e in salute. Una volta trovata la persona adatta, ci si accorda per incontrarsi e delineare le condizioni.

“Ho trovato qualcuno con una cartella clinica convincente, già donatore per altre due coppie in precedenza. Ci siamo incontrati per un caffè, e questa persona si è resa disponibile anche per altre procedure, in futuro. Mi piacerebbe che i miei figli fossero fratelli consanguinei”.

Bailey ha quindi acquistato un kit per l’inseminazione artificiale online per £25 e ha invitato il suo donatore a ripresentarsi nel periodo del mese più favorevole.

“È stato fin troppo facile e per niente imbarazzante”, ha detto. “Mi ha fornito il kit già pronto per l’uso e mi ha aiutato con la procedura”.

Il kit si compone di una provetta sterile, una canula e un test per l’ovulazione. È bastato solo un tentativo: Bailey è rimasta incinta ad Halloween del 2021. Una gravidanza tranquillissima, conclusasi con un parto naturale breve e senza complicazioni.

“Lorenzo non vedeva l’ora di uscire: sono entrata in travaglio a 38 settimane e cinque giorni. Quando l’ho visto, mi sono innamorata perdutamente”.

Bailey e il suo donatore hanno deciso di rimanere in contatto: il “papà” di Lorenzo è felice di ricevere aggiornamenti su Lorenzo, sebbene per ora non abbia interesse a partecipare alla sua crescita. Ma le porte rimangono aperte.

“Se entrambi lo vorranno, in futuro, potranno conoscersi in qualsiasi momento. Anche perché [il donatore] si è reso disponibile per future procedure, e io vorrò sicuramente diventare nuovamente mamma prestissimo. Essere una madre single non mi spaventa: anzi, è ancora più bello”.

