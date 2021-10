7 minuti di lettura

In tempi in cui fa clamore e viene vista come rivoluzionaria la partecipazione di una ragazza transessuale al programma Uomini e Donne, uno dei più seguiti sulla tv generalista, ci sono content creator appartenenti alla comunità trans* che da tempo, su uno schermo più ridotto, raccontano le loro storie di transizione attraverso contenuti di qualità ed informativi.

Lə content creator di questa lista, trans* italianə famosə sui social, sfruttano le potenzialità di piattaforme come Instagram, Tik Tok e Youtube, con l’obiettivo di diventare dei punti di riferimento per tuttə lə ragazzə gender questioning. E non solo. Anche per tutte le persone cisgender che desiderano dissipare dubbi su tematiche quali identità di genere, disforia/varianza di genere, misgendering e molto altro.

È proprio lo storytelling così naturale e, al tempo stesso coraggioso, di queste persone trans* FtoM e MtoF ad aver creato intorno ai loro profili una vasta community di giovani e adulti interessati ad approfondire tutto ciò che ruota intorno alla lettera T dell’acronimo LGBT+.

E dobbiamo davvero ringraziare chi in generale si espone raccontando la propria esperienza di persona gay, lesbica, trans, queer e/o non binaria, perché non fa altro che aumentare la rappresentazione positiva, non stereotipata dell’intera comunità LGBT+, spingendo sempre più persone cisgender ed eterosessuali a lottare al nostro fianco, per i nostri diritti. Che non sono solo i nostri diritti, ma i diritti di tuttə.

Una società in grado di convivere al meglio con le differenze è destinata a prosperare e a migliorare, di conseguenza, la salute ed il benessere di ognunə.

Prosegui nella lettura per scoprire chi sono.

Francesco Cicconetti aka Mehths

Francesco Cicconetti, conosciuto sui social come Mehths, è il ragazzo FtoM che ha vinto il premio “miglior creator del 2021” durante la seconda edizione dei Diversity Media Awards proprio grazie al racconto sui social di sé stesso e, in particolare, delle fasi della sua transizione, iniziata nel 2017.

In questi anni è riuscito a costruirsi una community folta e coesa composta da oltre 110 mila follower su Instagram e da circa 12.000 iscritti sul suo canale Youtube.

In occasione del ritiro del recente premio, Mehths ha scritto: “Ho fatto coming-out come ragazzo trans sui social nel 2017 e, al tempo, non conoscevo nessun’altra persona mainstream che fosse italiana e transgender. Non avevo persone da seguire, alle quali fare riferimento. […] Credo allora di essere diventato io, per qualcuno, quella persona”.

Instagram: @mehths

Youtube: TheDuckFaith

Ethan Caspani

Ethan Caspani è un content creator che suoi social, oltre a parlare della sua vita “in continua #TRANSizione”, dà pillole di informazione LGBT+, moda genderless e healthy lifestyle.

La sua community di Instagram, composta da 23,2 mila follower, apprezza in particolare la modalità chiara e naturale che Ethan ha nel parlare di sé, diffondere cultura, interagire e rispondere, attraverso delle IGTV, a domande (anche scomode).

In una recente intervista al magazine IoDonna, Ethan ha raccontato come è riuscito a sfuggire dai dettami della società e dalle continue richieste di omologazione: “Grazie a internet, ho scoperto l’esistenza di persone trans FtoM e mi si è aperto un mondo: ho cercato di informarmi, di trovare persone come me, di contattarle. […] A diciott’anni mi sono fatto coraggio e sono andato da una psicologa, e verso i diciannove ho iniziato a maturare la volontà di affrontare un percorso di transizione. Da lì in poi ho cercato di uscire allo scoperto con gli amici e a scuola, in seguito è venuto il coming out con la famiglia”.

Ha proseguito spiegando cosa significa essere trans* al mondo d’oggi: «Come ha detto Laverne Cox, un’attrice transgender, essere una persona trans nel mondo di oggi significa decidere di esistere in un mondo nel quale ci dicono che non dovremmo esistere».

Ethan è fidanzato con Muriel, attivista LGBT e nota influencer.

Instagram: @caspisan

Raiplay – la sua storia: Puntata del 13/09/2021

Jessica Giorgia Senesi

Jessica Giorgia Senesi, che si definisce attivista autoironica e gamer, è una ragazza MtoF di 23 anni che crea contenuti di qualità, autoironici e divertenti, in particolare su TikTok (211mila follower), ma anche su Instagram (39mila follower) e Youtube (14,4mila iscritti), piattaforme dove in pochi anni è riuscita ad ottenere molto seguito.

Su TikTok attraverso dei simpatici sketch racconta situazioni che inizialmente, in quanto ragazza trans*, le hanno creato imbarazzo o l’hanno fatta soffrire, come ad esempio quello con il sottotitolo: “quando sei trans e stai parlando tranquilla, ma ti urlano da lontano che non sarai mai una vera donna”. Oppure quello dove esorcizza sui “testicoli lasciati in Thailandia”.

Instagram: @jessicagiorgiasenesi

Youtube: I am Jess

TikTok: @jessicagiorgiasenesi

Leonardo Elyah Santuari

Leonardo Elyah Santuari è un altro ragazzo trans* molto seguito sui social, in particolare su TikTok dove racconta la sua transizione e, attraverso dei video tutorial, fornisce informazioni su varie tematiche, in particolare quelle relative all’identità di genere, all’orientamento sessuale e dà consigli su come, ad esempio, fare coming out con i genitori.

Mese dopo mese, i suoi post testimoniano le trasformazioni sul suo corpo, dai peli che pian piano diventano più folti e scuri ai muscoli che diventano più evidenti. Leonardo dice che spera che la barba gli cresca “il prima possibile”, mentre in un recente video documenta il suo cambio di voce.

Ecco qui i link per seguirlo:

Instagram: @leoosantuari

TikTok: leonardosantuarii

Elia Bonci

Tra lə transgender e transessuali italianə famosə sui social, e che creano i migliori contenuti (non solo per la comunità trans*, ma per tuttə), c’è Elia Bonci, ragazzo FtoM e scrittore esordiente con un romanzo breve pubblicato (“Diphylleia. Solo l’Amore può distruggere l’omofobia” -Caravaggio Editore).

Basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per capire quanto tenga ai suoi contenuti che vogliono aiutare le persone “a combattere la transfobia con l’amore”, come scritto proprio nella sua bio.

Oltre al feed, ben curato da un punto di vista non solo contenutistico ma anche visual, sono interessanti le stories in evidenza dove parla dell’utilizzo dei pronomi, di sex education e di informazioni in generale sul mondo trans*.

Instagram: @elia.lien

Amazon: il suo libro

Josephine Yole Signorelli

In arte Fumetti Brutti, Josephine Yole Signorelli è una delle più conosciute fumettiste italiane, che ha vinto molti premi, come il Gran Guinigi, premio per il miglior talento esordiente al Lucca Comics & Games.

Josephine ha deciso di raccontare il suo lungo percorso di transizione nel terzo libro “Anestesia” ed è diventata oggi tra lə transgender italianə più famosə sui social con oltre 160mila follower su Instagram. Ha recentemente dichiarato “Non sarà il Parlamento a salvarci, ma Tik Tok”.

Ecco il link per accedere al suo profilo Instagram: @FumettiBrutti.

Daphne Bohemien

Nota drag queen milanese, Daphne Bohemien ha fatto ad ottobre 2020 coming out su Instagram come persona trans* che ha deciso di intraprendere un percorso medicalizzato MtoF, chiedendo che con lei vengano utilizzati i pronomi she/her.

In un video ha raccontato che ha iniziato il suo percorso esattamente a settembre 2020, dopo il primo colloquio nella sede di ALA trans Milano con la storica attivista Antonia Monopoli.

Daphne da allora ha aperto anche un canale Youtube dove racconta la sua storia, il suo percorso perché pensa “che tutte le storie siano valide” e spera, in particolare, che il suo racconto possa essere utile ad altre persone.

Instagram: @daphne.bohemien

Youtube: Daphne Bohémien

Edoardo Pinto

Seguitissimo su TikTok (734mila follower), Edoardo Pinto di recente ha fatto coming out come trans* FtoM e ha scelto di adattare il nome dei propri profili TikTok e Instagram con quello con cui ha scelto di essere chiamato nella vita di tutti giorni.

Anche lui, come altrə in questa lista, ha dovuto affrontare diversi commenti negativi, come quelli di persone che insistevano nella pratica irrispettosa del deadnaming. Tuttavia, continua a dimostrare grande coraggio nel parlare, attraverso i suoi video, della sua transizione.

TikTok: @edoardo_pintoo

Instagram: @_edoardopinto_

Nicolò Manfredini aka Trequartidipi

Nicolò, che di lavoro cura le grafiche, il web design e i contenuti per una web agency specializzata in linguaggio incluso ed accessibile, è un ragazzo FtoM che sul suo profilo Instagram personale racconta la sua vita di persona “neuroqueer”, autistica e transgender.

Ogni tanto fornisce la spiegazione ad alcuni termini come misgendering, italianizzato come “misgenderare”, che “rappresenta una forma di vera e propria violenza”. Ma nei suoi ultimi post si sofferma, in particolare, sull’autismo con lo scopo di contribuire ad abbattere pregiudizi.

Segui Nicolò su Instagram: @trequartidipi

Alec Sebastian D’Aulerio aka himerodevill

Social media manager dell’associazione ACET (Associazione per la cultura e l’etica transgenere), Alec Sebastian D’Aulerio, conosciuto come himerodevill, è un rapper ed attivista italiano, protagonista del documentario “SUI GENERIS – Storie di genere nel loro genere”.

Sul suo profilo Instagram e su TikTok, Alec realizza video ironici ed altri più seri dove cerca di abbattere pregiudizi sulle persone transgender, non binary e, in generale, sul tema dell’identità di genere.

Un profilo di certo da seguire e che ci auguriamo possa essere conosciuto sempre di più.

Instagram: @himerodevill

TikTok: @himerodevill