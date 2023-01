Irlanda, divieto alle terapie di conversione entro fine 2024

0:00 Ascolta l'articolo

Roderic O’Gorman, 41enne Ministro per l’infanzia, l’uguaglianza, la disabilità, l’integrazione e la gioventù dell’Irlanda, ha promesso che il suo governo vieterà le terapie di conversione entro la fine del 2024.

Dichiaratamente gay e felicemente fidanzato con l’amato Ray Healy, O’Gorman ha definito le cosiddette terapie riparative “crudeli” e “radicate nella promozione della vergogna“, come riportato dall’Irish Mirror. Esponente del Partito dei Verdi, O’Gorman ha assicurato che avrebbe portato l’Irlanda al passo degli Paesi d’Europa che hanno bandito la terrificante pratica.

“Un processo che chiede a qualcuno di cambiare il proprio orientamento sessuale o identità di genere è estremamente pericoloso, in particolar modo se intrapreso su qualcuno che ha meno di 18 anni”, ha aggiunto O’Gorman, in prima linea nel voler “portare la legge in Parlamento entro la fine del prossimo anno“.

Il ministro ha confessato di aver incontrato persone che sono state sottoposte alle terapie di conversione. “Non succede spesso in Irlanda, ma quando succede il suo impatto può essere davvero devastante sulle persone”. “È un qualcosa che sento fortemente, un qualcosa che voglio davvero portare a termine come ministro per le pari opportunità“. Nel 2022 anche Grecia, Francia, Israele, Belgio, Messico e Canada hanno vietato le terapie di conversione.

In Italia, purtroppo, il dibattito politico non ha mai realmente preso forma. Nel 2016 l’ex senatore Lo Giudice aveva avanzato una proposta per rendere la terapia di conversione illegale, ma quest’ultima non è mai arrivata a essere discussa. Attualmente Eugenia Roccella, ministra per le pari opportunità, ha altro a cui pensare, come ad esempio fare un’insensata guerra alle famiglie arcobaleno.

