Negli USA oltre 1.300 “terapisti della conversione” torturano ancora le persone LGBT+, nonostante i divieti

Ad oggi 22 Stati degli Stati Uniti d’America hanno vietato la cosiddetta terapie di conversione per i minori, ma secondo un nuovo rapporto dell’organizzazione per la prevenzione del suicidio giovanile LGBTQ+ The Trevor ci sono circa 1.320 di questi “terapisti” ancora attivi in tutti gli Stati Uniti, anche in quegli Stati con divieti in atto.

Il rapporto, intitolato “Sta ancora accadendo”, ha visto esperti nell’”identificazione delle pratiche di terapia di conversione e dei modi in evoluzione con cui i professionisti si commercializzano online” alla ricerca di terapisti autorizzati, consulenti, assistenti sociali e professionisti senza licenza che “sostengano e/o o si impegnano direttamente nella” terapia di conversione.

Molti di questi individui evitano di identificarsi online con termini come “terapia riparativa”, “ex gay” e “attrazione indesiderata verso persone dello stesso sesso”. Molto più subdolamente pubblicizzano discretamente i propri servizi utilizzando termini come “esplorazione della fluidità dell’attrazione sessuale”, “disforia di genere a insorgenza rapida”, “dipendenza sessuale”, “integrità sessuale”, affermando di aiutare i clienti “ad allineare i propri comportamenti correlati”. con la loro fede”.

Per identificare costoro, i ricercatori del Trevor Project hanno valutato le “dichiarazioni documentate, le ricerche e le pubblicazioni passate di ciascun individuo, le certificazioni di associazioni che sostengono la terapia di conversione e [e] i riferimenti di altri noti terapisti di conversione”.

Anche se alcuni di questi professionisti identificati lavorano solo con adulti, molti altri lavorano con minori in contesti religiosi, in particolare nelle regioni del Sud e del Midwest, dove è stato identificato il 61% dei terapisti di conversione che attualmente praticano. La sola affiliazione religiosa non è sufficiente per dichiarare una persona come terapista della conversione, ha precisato il Trevor Project.

I ricercatori hanno rimarcato come molto probabilmente abbiano sottostimato il numero di professionisti ancora in attività, poiché alcuni probabilmente si identificano in forum online chiusi, gruppi privati social e bacheche. Alcuni professionisti operano principalmente tramite il passaparola mentre altri offrono tranquillamente servizi remoti online che non sono pubblicizzati pubblicamente.

“In alcune regioni del Paese è diffusa e crescente la convinzione che la terapia di conversione non venga più praticata”, ha scritto il Trevor Project nel suo rapporto. Ma non è così.

“Poiché la terapia di conversione è sempre più clandestina e condotta in segreto, con molti professionisti che non pubblicizzano pubblicamente i loro servizi in un modo che possa essere documentato, questi dati probabilmente sottorappresentano la prevalenza e la portata dei professionisti della terapia di conversione in tutto il paese oggi”, ha aggiunto l’organizzazione.

“I politici a tutti i livelli di governo, gli enti preposti alle licenze statali, le associazioni professionali, le agenzie di accreditamento, l’industria sanitaria e le imprese correlate e le comunità religiose devono agire con urgenza per avvicinarci a un futuro libero dagli sforzi di cambiamento dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale“, ha scritto l’organizzazione.

“La terapia di conversione, pratica pseudoscientifica che pretende di cambiare l’orientamento sessuale o l’identità di genere delle persone, è stata “condannata da tutte le principali organizzazioni mediche e di salute mentale come non scientifica, inefficace e pericolosa”, ha aggiunto The Trevor Project.

Un sondaggio del 2013 ha mostrato come l’84% degli ex pazienti che hanno provato la terapia hanno poi provato vergogna duratura e danni emotivi. Uno studio peer-reviewed del marzo 2022 del Trevor Project ha mostrato come il 13% dei giovani LGBTQ+ a livello nazionale abbia riferito di essere stato sottoposto a terapia di conversione. Di questi, l’83% vi è stato sottoposto prima di raggiungere i 18 anni.

Questo studio ha mostrato come i giovani sottoposti a terapie di conversione avessero più del doppio delle probabilità di tentare il suicidio. Numerosi ex sostenitori delle terapia di conversione si sono poi dichiarati ancora gay e si sono scusati per il danno causato dalle terapie di conversione.

I metodi dei cosiddetti terapisti della conversione includono l’incoraggiamento a non masturbarsi, il reindirizzare la propria energia sessuale verso l’esercizio fisico, “l’avversione nascosta” (nome di fantasia per immaginare possibili conseguenze negative dell’essere queer), lo studio della Bibbia, l’indirizzare il desiderio sessuale omosessuale su partner di sesso opposto, l’infliggere dolore e umiliazione ogni volta che emergono sentimenti LGBTQ+, costringere le persone a recitare ruoli di genere stereotipati nel comportamento e nell’aspetto personale.

Alcuni divieti legislativi statali presuppongono che la pratica violi gli standard di licenza statali perché i metodi sono inefficaci e danneggiano i pazienti. Il gruppo cristiano anti-LGBTQ+ di difesa legale Alliance Defending Freedom (ADF) – definito un gruppo di odio dal Southern Poverty Law Center – sta cercando di convincere la Corte Suprema degli Stati Uniti a revocare i divieti statali sulle terapie di conversione per i minori, sostenendo che i divieti violano i diritti dei praticanti alla libertà di parola e al libero esercizio della religione. La Corte Suprema ha recentemente respinto uno dei casi dell’ADF sostenendo proprio questo.

Negli ultimi mesi l’Islanda ha vietato ufficialmente le terapie di conversione, seguendo quanto recentemente fatto da Cipro, Spagna, Grecia, Francia, Israele, Belgio, Messico, Scozia e Canada, che dal 2021 ad oggi le hanno bandite. In Italia, purtroppo, il dibattito politico non ha mai realmente preso forma. Nel 2016 l’ex senatore Lo Giudice aveva avanzato una proposta per rendere la terapia di conversione illegale, ma quest’ultima non è mai arrivata a essere discussa.

Fonte: LGBTQIANews

