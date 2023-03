Scalfarotto presenta ddl per il matrimonio egualitario, apertura Lega, insorge ProVita

0:00 Ascolta l'articolo

Il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto ha annunciato la presentazione di un disegno di legge per il matrimonio egualitario.

“La legge sulle unioni civili ormai ha sette anni – ha spiegato Scalfarotto – ha dato buona prova di sé, chi temeva che provocasse immoralità nel paese o disgregasse la famiglia eterosessuale, può vedere che nulla di tutto questo è successo.”

Per Scalfarotto i tempi sono maturi anche in Italia, dove, come già accaduto in gran parte dei paesi occidentali come nord America, sud America ed Europa, le civil partnership sono evolute in matrimonio egualitario.

“Non si giustifica più la differenza tra l’ordinamento italiano e quello francese, portoghese o statunitense” ha spiegato il senatore di Italia Viva, che ha lanciato la sfida per un possibile passaggio condiviso sul matrimonio egualitario anche alla maggioranza di destra, oltreché a Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra Italiana che sono da tempo favorevoli.

“Non penso che il matrimonio egualitario sia necessariamente una cosa di sinistra – ha rimarcato Scalfarotto durante il talk show Omnibus su La7 – io sottoporrò il mio disegno di legge anche alla destra, perché penso che sia un elemento di crescita nel paese. (…) Chiederò di votare questa legge non soltanto a sinistra, ma anche a destra, perché penso che questa legge non debba avere una connotazione di parte, ma debba essere una conquista per tutti”. Scalfarotto ha precisato che il Ddl sul matrimonio egualitario è una iniziativa singola e non a nome di tutto il gruppo parlamentare di Italia Viva.

Il senatore di IV ha quindi chiamato in causa non soltanto la sinistra, ma anche la destra. La risposta non si fa attendere e arriva dalla Lega.

“Il centro destra valuterà la proposta di Scalfarotto” replica il senatore leghista e vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio “perché bisogna crescere e non regredire”. Centinaio ha ricordato che nel 2016 aveva fatto le barricate contro le Unioni Civili, ma che ora “la società va avanti”. Tuttavia Centinaio sottolinea riserve sull’adozione e sulla GPA alle coppie omosessuali.

“L’adozione e la GPA sono previste nel mio ddl anche per le coppie omosessuali, trattandosi di matrimonio egualitario, a quel punto le coppie sposate sono tutte uguali e hanno gli sessi diritti” ha spiegato Scalfarotto.

Proprio l’altro ieri Elly Schlein segretaria del Partito Demcoratico aveva rimarcato la posizione favorevole del Partito Democratico al matrimonio egualitario, incluso il diritto a genitorialità ed adozione per le coppie omosessuali.

Sull’apertura di Centinaio non si fa attendere la risposta di Pro Vita. L’associazione ultra cattolica attacca la Lega e definisce gravi le parole del senatore. “Il matrimonio è solo tra un uomo e una donna – spiega Pro Vita – e garantisce loro di essere il nucleo fondamentale della società e soprattutto il benessere della famiglia e degli eventuali figli. Chiediamo alle forze di maggioranza di smentire Centinaio e assicurare agli italiani che non ci sarà nessuna apertura in tal senso, così come nessun riferimento al matrimonio egualitario era presente nei programmi dei partiti di centrodestra votati dagli elettori alle ultime elezioni.”

© Riproduzione Riservata