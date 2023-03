Elly Schlein a Gruber “Sì a matrimonio egualitario e adozioni, diritti civili e sociali insieme” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

“I diritti sociali e i diritti civili sono inscindibili” spiega la nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo, andata in onda su La7 ieri 9 marzo.

“Le persone che vengono discriminate per ciò che sono, sono persone che lavorano, che pagano le tasse, che fanno impresa, ma fanno più fatica a fare impresa e fanno più fatica nell’accesso ai servizi che pagano attraverso le tasse e fanno più fatica nell’accesso al lavoro. Per questo sono assolutamente favorevole al matrimonio egualitario, si dice così Love is Love, l’amore è amore, un diritto che non deve essere più negato, e che tra l’altro in molti stati d’Europa e negli Stati Uniti è già una realtà”.

Anche la possibilità di adozione per le coppie omosessuali? Chiede Gruber.

Così Schlein:

“Sì, sono favorevole, come sono favorevole a riconoscere i diritti delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali, che troppo spesso non vengono riconosciuti” spiega la segretaria del Partito Democratico, in riferimento alla discussione di questi giorni sul certificato europeo di filiazione proposto dall’Unione Europea agli Stati membri, proposta contro la quale la destra di Meloni vuole opporre il proprio voto contrario, e che invece vede favorevoli Corte Costituzionale, Unione Europea e Onu, oltre al Garante dei diritti dell’infanzia e naturalmente alle Famiglie Arcobaleno.

Già in passato Schlein aveva risposto al famoso slogan agitato da Giorgia Meloni “Sono una donna, sono una madre, sono cristiana” nel discorso “Sono una donna, amo un’altra donna…” (video >) Ieri la segretaria del PD è tornata sull’argomento, chiedendo a Meloni: “Com’è che il fatto di essere donna, madre e cristiana aiuta gli italiani a pagare le bollette o ad alzare i salari che stono stagnanti, in questo che è l’unico paese europeo in cui non solo i salari non sono aumentati, ma sono diminuiti: mi interessano i fatti concreti”.

Schlein è stata dura e sobria nella condanna degli insulti omfobobici, di body shaming e antisemiti ricevuti negli ultimi giorni, ringraziando le forze politiche che hanno espresso solidarietà.

