It’s a Sin di Russell T. Davies, la serie capolavoro dal 1 giugno in Italia – trailer e poster

L’acclamata serie “It’s A Sin“, creata dal noto produttore televisivo Russell T. Davies, papà di Queer as Folk, arriva finalmente anche in Italia a partire dal primo giugno grazie a StarzPlay, streaming premium internazionale di STARZ. Nuovi episodi andranno in onda ogni domenica a partire dal 6 giugno.

Accolta con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, It’s A Sin racconta la storia emozionante di un gruppo di giovani uomini che scoprono l’amicizia e l’amore durante la terribile diffusione dell’AIDS negli anni ’80. La serie limitata in cinque episodi esplora le vite di Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas), Colin (Callum Scott Howells) e Ash (Nathaniel Curtis) mentre intraprendono una nuova vita a Londra. I tre e la loro migliore amica Jill (Lydia West), estranei all’inizio, si ritrovano a condividere le reciproche avventure. Ma un nuovo virus sta dilagando e presto le loro vite vengono messe alla prova in modi che non avrebbero mai immaginato. Col passare del decennio anche loro crescono, all’ombra dell’AIDS, ma sono determinati a vivere e amare più intensamente che mai.

Nel cast Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West e Nathaniel Curtis, oltre a Keeley Hawes, Shaun Dooley, Neil Patrick Harris, Stephen Fry e Tracy Ann Oberman. Russell T. Davies ha già rivelato che non ci sarà una stagione 2. I 5 episodi, ha precisato l’autore, “hanno detto tutto quello che volevo dire”. Archiviato It’s a Sin, Russell T. Davies guarda al proprio futuro: “Non so cosa farò dopo. Penso che scriverò qualcosa di divertente. Guardo la mia carriera e sono un po’ confuso su quanto sia diventato tragico, quando in realtà mi faccio tante risate”.