Jerrod Carmichael condurrà i Golden Globes 2023

35enne cabarettista, attore, sceneggiatore, regista e produttore, Jerrod Carmichael, che ha co-creato, co-scritto, prodotto e recitato nella sitcom semi autobiografica della NBC The Carmichael Show, condurrà i Golden Globe 2023. Ai più sconosciuto in Italia, Carmichael ha fatto coming out pochi mesi fa come uomo gay nel corso del suo show comico Rothaniel.

“Siamo così entusiasti che Jerrod Carmichael presenti gli storici 80esimi Golden Globe”, ha dichiarato in un comunicato la presidente della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Helen Hoehne. “Il suo talento comico ha intrattenuto ed entusiasmato il pubblico fornendo momenti stimolanti che sono così importanti nei tempi in cui viviamo. Jerrod è il tipo speciale di talento che questo spettacolo chiedeva per dare il via alla stagione dei premi”.

L’80esima edizione dei Golden Globe andrà in onda contemporaneamente su NBC e Peacock il 10 gennaio 2023. Un ritorno in tv dopo lo stop dello scorso anno, quando la cerimonia venne boicottata da tutta Hollywood, obbligando la HFPA ad ampliare il proprio ristretto, anziano, bianco e cisgender parterre di “giurati”, ovvero la stampa estera hollywoodiana, rendendo il tutto più inclusivo. Le nomination ai Golden Globes 2023 per cinema e tv saranno annunciate il 12 dicembre da George Lopez e Mayan Lopez.

Negli ultimi anni, Carmichael ha avuto un enorme successo negli States con il suo show Jerrod Carmichael: Rothaniel, la sitcom The Carmichael Show e il film da lui diretto On the Count of Three. In passato si è fatto vedere anche in Cattivi Vicini 1 e 2, in The Disaster Artist e Transformers: The Last Knight. Nel 2022 ha vinto il suo primo Emmy.

