Golden Globe 2024, i vincitori. Trionfano Oppenheimer, Povere Creature e Anatomia di una Caduta

L’anno di Christopher Nolan. Il regista britannico parrebbe finalmente aver trovato la stagione giusta per conquistare tutti i premi cinematografici più importanti, dopo due decenni di attesa puntualmente disillusa, grazie ad Oppenheimer. Il titolo Universal ha trionfato nella notte ai Golden Globe 2024, battendo nettamente Barbie, pluri-candidato con nove nomination. Oppenheimer è stato eletto miglior film drammatico dell’anno, con Nolan per la prima volta in trionfo come miglior regista. Cillian Murphy è stato invece incoronato miglior attore drammatico, battendo non solo Leonardo DiCaprio ma anche il super Bradley Cooper di Maestro, Colman Domingo in Rustin, Barry Keoghan in Saltburn e Andrew Scott in Estranei.

Tra le miglior commedie/musical il Leone d’Oro Povere Creature – Poor Things ha superato Barbie, così come Emma Stone ha sconfitto Margot Robbie, mentre tra gli attori da commedia/musical un gigantesco Paul Giamatti in The Holdovers non ha praticamente avuto rivali. Tra le attrici drammatiche l’ha spuntata Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, mentre tra i non protagonisti i premi sono andati a Robert Downey Jr. per Oppenheimer e all’insuperabile Da’vine Joy Randolph di The Holdovers.

Barbie ha vinto due Golden Globe, ovvero quello per la miglior canzone originale firmata Billie Eilish e quello inedito per il “miglior blockbuster”. Greta Gerwig sconfitta anche sul fronte miglior sceneggiatura, dove a vincere è stata Justine Triet, già Palma d’Oro con lo straordinario Anatomia di una Caduta, vincitore anche del premio come miglior film internazionale. Sconfitto Io Capitano di Matteo Garrone. Sorpresa animata con il mitologico Hayao Miyazaki, riuscito a superare il super favorito Spider-Man: Across the Spider-Verse con il bellissimo Il Ragazzo e l’Airone.

Per quanto riguarda le serie tv, l’ultima clamorosa stagione di Succession ha vinto praticamente tutto. Miglior serie drama, miglior attore, attrice e attore non protagonista. Niente da fare per The Last of Us, che 24 ore prima aveva vinto quasi di tutto agli antipasti degli Emmy con otto riconoscimenti, e Compagni di Viaggio. The Bear e Beef si sono infatti divisi i premi rimasti, con Elizabeth Debicki, meravigliosa Diana nell’ultima stagione di The Crown, miglior attrice non protagonista.

Golden Globe 2024 – Vincitori Cinema

Golden Globe per il miglior film drammatico

Oppenheimer di Christopher Nolan

Golden Globe per il miglior film commedia o musicale

Povere creature! di Yorgos Lanthimos

Golden Globe per il miglior regista

Christopher Nolan – Oppenheimer

Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico

Cillian Murphy – Oppenheimer

Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Golden Globe per il miglior attore in un film musical e/o commedia

Paul Giamatti – The Holdovers – Lezioni di vita

Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale

Emma Stone – Povere creature!

Golden Globe per il miglior attore non protagonista

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Golden Globe per la migliore attrice non protagonista

Da’vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita (Vincitrice)

Golden Globe per la migliore sceneggiatura

Justine Triet & Arthur Harari – Anatomia di una caduta

Golden Globe per la migliore colonna sonora originale

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Golden Globe per la migliore canzone originale

What Was I Made For? – Barbie

Golden Globe per il miglior film in lingua non inglese

Anatomia di una caduta (Francia – Justine Triet)

Golden Globe per il miglior film d’animazione

Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki

Golden Globe per il miglior blockbuster

Barbie

Golden Globe 2024 – Vincitori Tv

Golden Globe per la miglior serie drammatica

Succession

Golden Globe per la miglior serie commedia o musicale

The Bear

Golden Globe per la miglior mini-serie o film per la televisione

Beef – Lo scontro

Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica

Kieran Culkin – Succession

Golden Globe per la miglior attrice in una serie drammatica

Sarah Snook – Succession

Golden Globe per il miglior attore in una serie commedia o musicale

Jeremy Allen White – The Bear

Golden Globe per la miglior attrice in una serie commedia o musicale

Ayo Edebiri – The Bear

Golden Globe per il miglior attore in una mini-serie o film per la televisione

Steven Yeun – Beef – Lo scontro

Golden Globe per la miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione

Ali Wong – Beef – Lo scontro

Golden Globe per il miglior attore non protagonista in una serie

Matthew Macfadyen – Succession

Golden Globe per la miglior attrice non protagonista in una serie

Elizabeth Debicki – The Crown

Golden Globe per il miglior stand-up comico

Ricky Gervais – Ricky Gervais: Armageddon

