Jessica Lange, da Tootsie ad American Horror Story, indiscussa diva e icona LGBT

3 minuti di lettura

Star indiscussa del cinema anni ’80 e ’90. Attrice dai mille talenti capace di interpretare ruoli comici e drammatici. Icona di femminilità e mito per la comunità LGBT. Jessica Lange ad oggi è una tra le 25 donne del mondo dello spettacolo più celebri e influenti, secondo quanto è stato riportato dall’Entertainment Weekly. All’età di 72 anni, che festeggia il 20 aprile, Jessica Lange non perde il suo magnetico appeal. Anzi, conserva tutta la sua bellezza e tutta la sua affabilità nonostante lo scorrere del tempo, diventando a tutti gli effetti una diva di altri tempi che rincorre la modernità. Ha trovato successo al cinema come in tv, racimolando un successo dopo l’altro. Negli 2000 grazie alla lungimiranza di Ryan Murphy, è stata la protagonista indiscussa di American Horror Story.

È stata scoperta da Dino De Laurentis

Jessica Lange nasce nel Minnesota da una famiglia molto umile. Il padre, originario dell’Italia, era un insegnante e la madre era una casalinga. È all’università, grazie a una borsa di studio, che comincia a studiare arte e fotografia. Ad inizio degli ’70 però lascia gli studi per viaggiare in lungo e in largo negli Stati Uniti, prendendo lezioni di teatro. Arriva sul grande schermo un po’ per caso. Tornata a New York dopo che per due hanno ha girovagato per gli States, trova lavoro come cameriera e qui viene notata da Dino De Laurentis. Il noto produttore cinematografico resta folgorato da Jessica Lange, tanto da ingaggiarla per il remake di King Kong che arriva nelle sale nel 1976. Il film è stato un successo di pubblico ma è stato stroncato dalla critica. Per la Lange è comunque tempo di scalare l’Olimpo di Hollywood.

Nel 1983 il suo primo Oscar

Un’attrice di rilevo che trova subito molti consensi. Apprezzata per il suo stile algido ma da femme fatale, Jessica Lange nel 1983 vince il suo primo Oscar, come Migliore attrice non protagonista, grazie all’interpretazione in Tootsie. Celebre film smaccatamente friendly interpretato da Dustin Hoffman, è stata una tra le commedie che ha unito il giudizio di pubblico e critica, inserita nella classifica delle 100 comedy americane più belle di tutti i tempi. A questo sono succeduti tanti ruoli di rilievo per la Lange. Come il remake de Il Promontorio della Paura e Blue Sky, film per quale vince il suo secondo Oscar. Nel curriculum si annoverano ben 5 Golden Globe, uno Screen Actor Guild Award e anche un Tony Award. Oltretutto, tra il 2012 e il 2018 ha vinto ben 5 Gay and Lesbian Enterntainemt Critics Association Award per il suo contributo in tv alla comunità LGBT.

Modella per una campagna pubblicitaria di Marc Jacobs

Non solo attrice ma anche modella. Tornata all’apice del successo grazie a Ryan Murphy, nel 2014 e a 64 anni di età, diventa il volto di ‘Marc Beauty’ di Marc Jacobs. Il celebre stilista americano e re dell’estetica, con una campagna pubblicitaria da capogiro, proietta Jessica Lance nel mondo della moda. L’annuncio è stato condiviso sui social in pompa magna con un photoshoot di David Sims, che è stato capace di immortalare la bellezza senza tempo di Jessica Lange. La notizia, nonostante alcuni dubbi iniziali, è stata accolta con grandissimo entusiasmo.

Il successo ritrovato in tv con American Horror Story









Jessica Lange ha segnato una un ventennio di grandi trasformazioni del cinema americano. Dopo un periodo di assenza dalle scene, nel 2011 si re-inventa grazie a Ryan Murphy che la erge a protagonista di American Horror Story. Nella serie antologica di grande successo che esplora miti e leggende della nostra contemporanea, rappresenta il momento più alto di Jessica Lange e della sua carriera di attrice. Prende parte alle prime 4 stagioni in ruoli diversi. È Constance in Muder House, è la suora Jude in Asylum, è Fiona Goode in Coven, è Elsa Mars in Freak Show, e torna ad interpretare il personaggio di Constance in Apocalypse (la stagione crossover). Ovviamente Ryan Murphy è rapito dalle sue doti di attrice, così brava e così dannatamente versatile, tanto che la sceglie nel 2017 per Feud, in cui interpreta la mitica Joan Crawford nell’accesa rivalità con Bette Davis (Susan Sarandon). Ed è anche co-protagonista della prima stagione di The Politican, il drama satirico disponibile su Netflix.