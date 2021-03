Jonny Good, il bassista di Gaga vs. Lil Nas X: “promuove le preferenze sessuali, vado a lavarmi il cervello” – VIDEO

2 minuti di lettura

Nel giorno del 35esimo compleanno di Lady Gaga, Jonny Good, suo bassista negli ultimi anni, ha sparato a zero contro Lil Nas X e il cliccatissimo video Montero (Call Me Be Your Name), trionfo queer in cui il rapper seduce Satata.

Via social, con tanto di sfogo video, Good si è domandato come mai “l’orientamento sessuale sia così prevalente nella musica”. Detto dal bassista di Lady Gaga, bisessuale dichiarata e icona LGBT che non si è certamente mai tirata indietro dal sessualizzare le sue tracce, ce ne vuole. Ex agente di polizia di Savannah, in Georgia, Jonny si è trasferito a Los Angeles con meno di 300 dollari in tasca per coronare il suo sogno. Diventare un musicista. E ce l’ha fatta, avendo collaborato negli anni con artisti del calibro di The Weekend, Jhene Aiko, Joe Jonas e Wiz Khalifa. È poi nata una lunga collaborazione con Gaga, perché Good ha fatto insieme a lei il Joanne World Tour, l’ha affiancata al Super Bowl, ai Grammy Awards, agli Oscar, al Coachella Festival. Oltre a Lady Gaga, si è esibito anche insieme a Miley Cyrus, che in quanto a “orientamento sessuale in musica” si può forse definire la regina di quest’ultimo decennio.

Ma davanti a Lil Nas X, rapper afroamericano dichiaratamente e orgogliosamente omosessuale, Good ha perso la testa, chiedendo ai propri follower di non guardare il video perché a suo dire promuoverebbe le “preferenze sessuali“. Nelle storie Instagram Jonny afferma di dover correre a lavarsi “il cervello con il sapone”, dopo aver visto Lil Nas X in “MONTERO (Call Me By Your Name)”.

Non andare a vedere quel video, fratello. Perché le preferenze sessuali sono così importanti nella musica? Perché l’orientamento sessuale è così collegato alla musica, giuro che non lo capisco”.



Sui social il video è diventato virale, decine di fan gli hanno dato dell’omofobo, chiedendo a Lady Gaga, attualmente in Italia per le riprese di House of Gucci, di cancellare Jonny Good dai suoi palchi futuri. A quel punto il diretto interessato ha gridato al linciaggio social: “La comunità LGBT ha combattuto per decenni per la libertà di espressione e ora mi attacca perché mi esprimo … Quindi non merito di essere nella vostra squadra perché sono un uomo etero ?! Questa è discriminazione, fratello”. Apriti cielo.

Good ha cancellato l’account Twitter e fatto sparire i video IG, sostenendo di non ritenere affatto intrisa di “link sessuali’ Born This Way, da sempre inno della comunità LGBT.