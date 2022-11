Qatar 2022, Josh Cavallo vs. FIFA: “Avete dimostrato che il calcio non è un posto per tutti”

2 min. di lettura

Iniziato da appena 24 ore, il mondiale di calcio più criticato di sempre è subito precipitato nella bufera. Colpa dell’incredibile decisione FIFA, che ha ufficialmente vietato l’utilizzo della fasce rainbow OneLove contro l’omotransfobia, intimando multe e soprattutto cartellini a qualunque giocatore decidesse di indossarle. Diverse nazionali hanno ufficialmente protestato, annunciando il mancato utilizzo della fascia OneLove proprio a causa della Fédération Internationale de Football Association.

Decisione che ha scatenato anche l’accesa reazione di Josh Cavallo, calciatore australiano che lo scorso anno ha fatto coming out, infrangendo un tabù durato 30 anni. “Amo la mia identità”, ha scritto Cavallo su Instagram rivolgendosi proprio alla FIFA. “Visto che avete vietato a tutte le squadre di indossare la OneLove al braccio per sostenere attivamente le persone LGBTQ+ durante la coppa del mondo, avete perso la mia stima! Uno schiaffo a tutto il lavoro che i miei alleati compagni e la comunità LGBTQ+ stanno facendo per rendere il calcio inclusivo, avete dimostrato che il calcio non è un posto per tutti”.

Parole durissime, ma ineccepibili, al cospetto di un mondiale di calcio che sta collezionando quasi soltanto polemiche, con la FIFA che arranca tra discutibili dichiarazioni e impresentabili decisioni. Per l’Italia, tristemente non qualificatasi, quasi un vanto non parteciparvi.

Via social è arrivato l’attacco di Alessandro Zan, deputato Pd: “La Fifa oggi ha mandato un messaggio chiaro: se sei abbastanza ricco, te ne puoi fregare dei diritti umani. E tutto il mondo del calcio, compreso quello occidentale, ha annuito. È uno spettacolo indecoroso.”

Anche Vladimir Luxuria, intervistata da AdnKronos, ha duramente criticato la FIFA, chiedendo ai giocatori di “rischiare l’ammonizione, sarebbe davvero un grandissimo segnale, non si può sottostare a questa censura in barba alla Fifa e in barba al Qatar”. L’ex deputata ha puntato il dito contro il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che “ha detto di sentirsi gay ma un conto è sentirsi gay per il tempo di una conferenza stampa, protetto dal suo ruolo di presidente, altro è esserlo in quella nazione. La decisione della Fifa dimostra che Infantino in conferenza stampa è stato assolutamente ipocrita”.

