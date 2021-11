Kristen Stewart annuncia “ghost-hunting gay” show

2 minuti di lettura

Dopo l’annuncio delle prossime nozze tra Kristen Stewart e la sceneggiatrice Dylan Meyer, l’attrice ha annunciato che sta lavorando a un nuovo reality show proprio con la fidanzata. Non poteva però non essere un’idea in pieno stile di Stewart, ormai icona LGBTQ+ tra le più amate. Tramite il New Yorker, infatti, la star ha annunciato di star lavorando a uno show in formato serie tv che ha definito ghost-hunting gay.

Dopo aver iniziato la sua carriera come protagonista della saga di Twilight, torna quindi ad avere a che fare con il paranormale, passando però dai vampiri ai fantasmi. Si sa ancora poco su quando la serie verrà rilasciata o i dettagli di quella che sarà la sua trama, così come non è specificato se saranno i cacciatori di fantasmi a essere queer oppure se saranno specificatamente a caccia di fantasmi gay. L’importante è che però vedremo Stewart alle prese con il paranormale LGBTQ+, su cui forse solo lei poteva accendere i riflettori. L’attrice ha già descritto il progetto «un’esplosione paranormale in uno spazio bizzarro e queer con un’estetica elevata».

«Le persone gay amano le cose carine e belle, quindi puntiamo a una ricchezza».

Un anno ricco di successi l’ha vista protagonista, culminato con l’interpretazione della principessa Diana in Spencer che molti pensano le varrà quantomeno la candidatura come Miglior Attrice agli Oscar. Sta inoltre lavorando al suo debutto da regista con The Cronology of Water, che sarà l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di memorie di Lidia Yuknavitch, esplorando i temi dell’abuso, della dipendenza e dell’amore malato.

Intanto, il nuovo progetto iniziato dalle due fidanzate – già impegnate con l’organizzazione delle nozze che tutti loro fan attendono – promette di farci entrare in un’atmosfera piuttosto lussuosa e opulenta, sopra le righe esattamente come il carattere della sua ideatrice.

Tra le tante uscite che ci aspettano, possiamo dire che nei prossimi mesi non saremo di certo a dieta per quanto riguarda i contenuti con l’amata star. L’annuncio del nuovo show ha già mandato in visibilio i fan, e noi non vediamo l’ora di vederlo.