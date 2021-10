Kristen Stewart, amori e storie dell’icona lesbica dopo Twilight

2 minuti di lettura

Kristen Stewart. L’abbiamo un po’ tutti snobbata ai tempi di Twilight, quando la storia tra Edward e Bella riempiva le sale di adolescenti. Complice un personaggio scritto male e una storia che non le si addiceva, molti la criticavano e non solo come attrice. Da una parte la relazione con Robert Pattinson e dall’altra lo scandalo finito su tutti i giornali del tradimento con Rupert Sanders, anche Kristen ha dato modo di far parlare di sé. Ma, una volta finita la saga creata da Stephanie Meyer e libera di costruire la sua carriera, in poco tempo la giovane attrice si è trasformata in un’assoluta icona LGBTQ+.

L’ufficialità pubblica non è arrivata subito e abbiamo passato qualche anno vedendo le foto dei paparazzi che la ritraevano mano nella mano con le presunte fidanzate. Prima la tormentata relazione con Alicia Cargile, la prima con cui Kristen ha iniziato ad aprirsi riguardo la sua sessualità. Pochi mesi con la cantante francese Soko e poi, Stella Maxwell. Le due sono rimaste insieme all’incirca due anni, ed è proprio durante la relazione con Stella che Kristen ha fatto pubblicamente coming out, con uno sketch memorabile al Saturday Night Live durante un discorso contro Donald Trump. E infine girano voci di un flirt durato molto poco con la stilista Sara Dinkin.

Voci che sono state smentite presto, visto che poco dopo la rottura con Stella, nel 2019 Kristen ha trovato l’amore con Dylan Meyer, e sembra essere definitivo. Dylan è un’attrice e sceneggiatrice e le due si sono conosciute sul set di un film sei anni prima, anche se Kristen non ha voluto specificare di che film si trattasse. La nuova relazione sembra aver cambiato l’attitudine alla privacy dell’attrice che, sempre molto riservata sulla sua vita privata, ora non perde occasione tra interviste e social per parlare della sua ragazza e di quanto sia felice con lei.

View this post on Instagram Un post condiviso da Dylan Meyer (@spillzdylz)

Durante un’intervista con Howard Stern ha addirittura affermato che non vede l’ora di chiederle di sposarla: «Voglio essere un po’ ragionevole su questo, ma penso che le cose buone accadano in fretta». E noi non vediamo l’ora di vederle celebrare il loro amore.