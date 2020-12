Kurt Capewell, il rugbista australiano spiega il perché esista un porno gay (a sua insaputa)

Kurt Capewell è un 27enne rugbista dei Penrith Panthers, fidanzato con una donna ed eterosessuale. L’anno scorso la polizia ha avviato un’indagine dopo che qualcuno ha cercato di acquistare le immagini di un porno della durata da 49 minuti registrato dallo stesso Capewell nel 2013, per poi rivenderne alcune parti ad un tabloid. Appena 20enne, e prima di sfondare nel mondo del rugby, Kurt tirava a campare con qualsiasi lavoretto. Faceva il falegname e ogni tanto posava per qualche servizio fotografico, come modello. Poi lo convinsero a girare un porno, dopo alcuni scatti in intimo, come rivelato ai suoi compagni di squadra con una lettera aperta.

Alla ricerca di denaro, Capewell accettò. Sul set c’era un glory hole. I produttori gli dissero c’era una donna dall’altra parte del muro, che aspettava di servirlo. Solo successivamente scoprì che c’era in realtà un uomo. Ma era ormai troppo tardi. Il video era già stato girato e i documenti erano già stati firmati.