Kwon Do Woon, la popstar coreana fa coming out: “Ora sono sollevato e felice”

11 anni fa Kwon Do Woon diventava celebre in patria per aver vinto 3 premi ad un prestigioso festival di trot music, sottogenere coreano del pop. Da allora Kwon ha continuato a pubblicare dischi, l’ultimo dei quali nel 2019. Ebbene il 30enne ha ora fatto coming out attraverso la propria etichetta discografica: “Volevo parlare in quanto voce rappresentativa di una minoranza sessuale e volevo aprire una nuova prospettiva nel fare più assiduamente coming out nell’industria dell’intrattenimento. Spero di riuscire continuare a rappresentare la comunità LGBTQ”.

Il coming out di Kwon è stato ampiamente trattato in Corea, visto il numero esiguo di celebrità dichiaratamente LGBT. L’ultima celebrità maschile ad aver fatto coming out era stato Hong Suk Chun, personaggio tv, nel lontanissimo 2000. Subito dopo Hong era stato licenziato dal suo lavoro, e nessuno gli ha mai più offerto programmi tv. Solo negli ultimi anni, dopo essersi reinventato chef e ristoratore, è tornato a farsi vedere in show culinari.

Kwon ha rivelato di essere stato ispirato dal coming out di Hong, nonostante l’iniziale contraccolpo sulla sua carriera.”Voglio dare coraggio alle persone [LGBTQ +]. Stavo aspettando questa opportunità. Non ho esitato prima di uscire, non ho paura dopo averlo fatto. Sono sollevato e felice”.

Il suo nuovo album uscirà il 30 ottobre. “È il mio ottavo album e la title track è la cover trot gay di ‘Two of Us’ di Chae Yeon”. “È una canzone dance trot su un uomo che seduce un uomo. Sarà qualcosa di nuovo e fresco. “

Sebbene le relazioni omosessuali non siano illegali, la Corea del Sud è un Paese in gran parte profondamente conservatore.