La Talpa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando conduttori?

< 1 minuto di lettura

In attesa di vederlo dietro il bancone della giuria di Drag Race Italia, su Discovery Plus, Tommaso Zorzi potrebbe tornare su Canale 5 grazie alla nuova edizione de La Talpa, in onda nel 2022.

Secondo Roberto Alessi di Novella 2000, infatti, l’ultimo vincitore del Gf Vip potrebbe esordire in qualità di conduttore al fianco di Stefania Orlando, sua compagna di viaggio all’interno della casa di Cinecittà.

Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul “tradimento”. Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui.

Conferme e/o smentite, per ora, non ce ne sono. Nell’attesa Orlando dovrebbe partecipare in qualità di concorrente alla nuova edizione di Tale e Quale Show, su Rai1.

Nato in Rai, La Talpa vide Amanda Lear inizialmente conduttrice, sostituita da subito in corso d’opera da Paola Perego, poi confermata alla guida dello show anche in Mediaset, nel 2005 e nel 2008. Guido Bagatta, Stefano Bettarini, Paola Barale gli inviati dell’epoca, con Angela Melillo, Gianni Sperti, Karina Cascella vincitori, e Marco Predolin, Paolo Vallesi e Franco Trentalance talpe.