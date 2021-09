Lazio Pride 2021 a Rieti, Tiziano Ferro sostiene la manifestazione

< 1 minuto di lettura

Da quando esiste il Lazio Pride, con le prime 3 edizioni andate in scena a Latina, Ostia e Frosinone, Tiziano Ferro è sempre stato ‘uomo immagine’ della manifestazione. Con l’imminente edizione di Rieti, attesa per l’11 settembre, il cantante è tornato a lanciare sui social il pride laziale, in scena nel capoluogo reatino alle ore 16 in Piazza Mazzini.

Un sostegno, quello di Ferro, che nel corso degli anni non è mai mancato, con il primo storico Lazio Pride andato in scena proprio nella sua Latina.

Il Comitato Lazio Pride ha voluto pubblicamente ringraziare Tiziano per il contributo nel rendere Rieti una città capitale dei diritti. “Diritti al Centro” è lo slogan della manifestazione, organizzata da Lazio Pride, Arci Rieti e Arcigay Rieti, per cui hanno concesso il patrocinio Comune di Cantalice, di Montopoli Sabina, di Orvinio, l’Unione dei Comuni della Bassa Sabina (Cantalupo in Sabina, Forano, Salisano, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Tarano), ii Municipi I, VII e XV di Roma Capitale e la provincia di Viterbo.

Il Lazio Pride dell’11 settembre non sarà l’ultimo dell’Onda Pride 2021, mancando ancora all’appello Siracusa (12 settembre), Palermo e Torino (18 settembre).