Le perle degli omofobi, Instagram cancella pagina della sua fondatrice

Un anno fa il semplice bacio social condiviso da Erika La Mattina e Martina Tammaro scatenò un’ondata tale di omofobia da portare le due ragazze a realizzare una pagina Instagram ad hoc, “Le perle degli omofobi”, dove raccogliere tutte le offese condivise sui social ai loro danni.

Ebbene proprio Martina, nella giornata di ieri, ha fatto sapere che Instagram ha inspiegabilmente e improvvisamente cancellato la sua pagina personale. Il motivo della cancellazione?

Non lo so. Per “violazioni di questo tipo” ma non si sa quali siano. Non mi hanno avvisata di nulla, non mi hanno dato spiegazioni. Il mio account esisteva da tanti anni. Era come un diario, dentro c’era di tutto. La mia vita prima di Erika, un po’ difficile e traballante, e la mia vita ora. C’era tutto. Ricordi, foto, denunce, messaggi. Ora non c’è più nulla.