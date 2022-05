Leonardo da Vinci, gay o meno 503 anni fa moriva un genio

2 min. di lettura

Il 2 maggio del 1519 moriva un grande inventore, artista e scienziato italiano. Un genio assoluto che il mondo intero ci invidia. Leonardo da Vinci.

Architetto, scultore, disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista, musicista, progettista e inventore, Leonardo è ancora oggi considerato uno dei più grandi geni dell’umanità. Sul sorriso della mitologica Monna Lisa ci si interroga da anni, con Silvano Vinceti, tra gli storici d’arte più importanti al mondo, convinto che nasca da un amante gay di Leonardo. L’opera d’arte sarebbe stata realizzata basandosi su due modelli: la moglie di un ricco mercante fiorentino, Lisa Gherardini, e l’apprendista di Leonardo da Vinci, Gian Giacomo Caprotti, che era anche notoriamente il suo amante.

“La Gioconda è androgino, metà uomo e metà donna”, dichiarò Vinceti al quotidiano inglese The Telegraph. Caprotti, a soli 10 anni lasciò il borgo di Oreno, oggi frazione di Vimercate, ed entrò come garzone nello studio milanese di Leonardo da Vinci, di fronte al Duomo. Il suo nome si affacciò per la prima volta alla storia nel 1490: sul foglio iniziale di quello che sarebbe diventato un giorno il Manoscritto C, lo stesso Leonardo da Vinci annotò: “Iacomo venne a stare con meco il dì della Maddalena nel 1490, d’età d’anni 10”. Da quel 22 luglio, Caprotti non lasciò mai Da Vinci.

La sessualità dell’artista, che non ebbe relazioni note con donne, non si sposò mai e non ebbe figli, è stata oggetto di satira, analisi e speculazione per secoli. Nel 1476, documenti dimostrano che quando aveva 24 anni Leonardo e altri tre giovani uomini vennero accusati di sodomia in un incidente che coinvolse un noto prostituto. Le accuse, tuttavia, caddero per mancanza di prove. Storia rappresentata anche nella serie kolossal Rai andata in onda nel 2021, con rappresentazione gay finalmente senza censure.

Leonardo era un uomo geniale ma molto complesso, un vero outsider per quei tempi. Era un figlio illegittimo, gay, vegetariano e mancino. Si entrerà in quell’anima contorta attraverso Caterina, una sua modella che svelerà il vero carattere del maestro della Gioconda. Con sguardo di donna si capirà meglio quanto ha inciso nel percorso artistico e umano il suo essere diverso dagli altri.

Parole di Eleonora Andreatta, ex direttrice Rai Fiction, che nel 2018 aveva così annunciato l’arrivo di una fiction sul genio di Leonardo, contenente “aspetti personali e avventurosi della sua vita” che prevarranno “su quelli puramente artistici”. Una 2a stagione della fiction sarebbe attualmente in lavorazione, grazie al genio di Da Vinci che ancora oggi ammalia il mondo intero.

