Lilly Wachowski, “Matrix ispirato dalla rabbia e dall’oppressione prima della transizione MtoF”

Lilly fece coming out come donna transgender perché minacciata da una giornalista del Daily Mail, che si presentò alla sua porta. Onde evitare lo scoop da prima pagina con immagini rubate, decise di dirlo al mondo. Gran parte di Matrix, sottolinea Lilly, è “nato da molta rabbia, la rabbia per il capitalismo, la struttura corporativa e le forme di oppressione”. Wachowski spiega che “la rabbia che ribolliva dentro di me riguardava la mia stessa oppressione, che mi costringeva a rimanere nell’armadio”. Il risultato, è un ampio sottotesto inserito all’interno del franchise sullo spettro del genere e dell’esperienza trans.

Inspiegabilmente, però, la celebre pillola rossa del film è stata abbracciata dai conservatori radicali, attivisti dei “diritti umani” e teorici della cospirazione, che la interpretano come una porta di accesso a credenze che sono spesso legate alla cosiddetta supremazia bianca. Di recente, il fondatore di Tesla, Elon Musk, che aveva definito il lockdown da coronavirus in California addirittura “fascista”, ha twittato “Prendi la pillola rossa”. Ivanka Trump aveva risposto con “Già fatto!”, scatenando la stessa Lilly che ha cinguettato “Fanculo entrambi“.

In Work in Progress Abby McEnany interpreta una donna ‘vecchia e grassa’ che si innamora di un transessuale, interpretato da Theo Germaine. Lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione. “Ho sempre fatto cose che volevo vedere, ma ora eccomi qui, una donna trans orgogliosa, e non c’è spazio per interpretazioni errate su ciò che riguarda il nostro show. Sto portando sempre più persone queer e trans sullo schermo per mostrare quello che siamo capaci di fare e di quali artisti straordinari siamo. È una cosa difficile a cui rinunciare.“