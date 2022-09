Locarno Film Festival: dal 2023 categorie gender neutral per i premi alle migliori interpretazioni

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Locarno come Berlino. Il Locarno Film Festival ha oggi annunciato il passaggio dalle categorie di performance attoriale basate sul genere a delle nuove categorie neutre. L’imminente 76esima edizione sarà così ancora più aperta e inclusiva, capace di rappresentare appieno il suo universo di talenti.

In questi anni, l’impegno del Locarno Film Festival per una cultura dell’inclusione e per la parità di genere lo ha portato a tagliare traguardi importanti, come l’adesione, nel 2018 – secondo festival al mondo a firmare e primo in Svizzera – del Programming Pledge for Parity and Inclusion in Cinema, con la conseguente pubblicazione periodica delle statistiche sulle rappresentanze di genere. In quest’ottica di trasparenza, scambio e dialogo, la manifestazione ha deciso di prendere parte attiva all’evoluzione in corso nell’industria audiovisiva, introducendo delle categorie di performance neutre dal punto di vista del genere, che andranno a sostituire i premi per le interpretazioni femminili e maschili.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha così commentato: “La nostra è una scelta che siamo convinti ci aiuterà a valorizzare ulteriormente il talento e la creazione, al di là di categorie di individuazione ormai obsolete. Il mondo non viaggia più su un binario…binario.”

Marco Solari, presidente del Locarno Film Festival, ha proseguito: “La presidenza del Festival accoglie con favore la proposta della direzione artistica, che interpreta perfettamente l’indispensabile sensibilità dei tempi attuali”.

Al termine della 76esima edizione del Locarno Film Festival, che si terrà dal 2 al 12 agosto 2023, verranno quindi consegnati due Pardi per la miglior interpretazione nel Concorso internazionale, e altrettanti nel Concorso Cineasti del presente. Questa modifica del regolamento del Festival garantirà a ogni interprete, indipendentemente dalla propria identità di genere, di poter concorrere ai premi.

Nel 2020 anche la Berlinale ha cancellato i premi per il miglior attore e la miglior attrice, sostituendoli con un doppio premio ‘neutro’ rispetto al genere. Per la miglior performance da protagonista e da non protagonista. Direttore del Festival di Berlino, un altro italiano: Carlo Chatrian. Cannes e Venezia (appena conclusasi con un’edizione mai tanto queer), ovvero gli altri due Festival cinematografici di peso d’Europa, seguiranno le orme di Locarno e Berlino?

© Riproduzione Riservata