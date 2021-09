Londra, 10 nuovi loghi rainbow in 10 stazioni metro: “Qui puoi essere chi vuoi essere e amare chi vuoi amare”

2 minuti di lettura

Londra celebra la comunità LGBT della città con 10 nuovi ‘loghi’ rainbow installati in 10 stazioni metropolitana. Loghi progettati da attivisti LGBT, a ribadire il supporto di Transport for London (TfL) per la comunità queer. Tra le stazioni coinvolte spiccano Vauxhall, Brixton, Caledonian Road, Hammersmith e Baker Street.

Ognuno di questi design si sforza di catturare la versatilità della comunità queer, nonché le esperienze vissute, i viaggi personali e le speranze per il futuro di tutta la comunità LGBTQ+. Amy Lame, autrice di uno di questi “roundels”, ha dichiarato: “Quando sono arrivata a Londra per la prima volta ero perfettamente consapevole di seguire i passi dei miei fratelli LGBTQ+ e prendevo regolarmente la metropolitana e l’autobus per visitare luoghi legati a loro. Sono stato davvera onorata che mi sia stato chiesto di creare un logo, il mio design di Oscar Wilde mira a incapsulare la ricca storia LGBTQ+ di Londra e a mostrare un percorso verso il futuro. Man mano che sempre più persone tornano ai trasporti pubblici, è davvero speciale che dieci roundel del Pride saranno esposti in tutta la rete, dimostrando chiaramente che a Londra puoi essere chi vuoi essere e amare chi vuoi amare“.

Marcia Williams, direttore di Diversity, Inclusion & Talent di Transport for London, ha dichiarato: “Celebriamo ogni giorno la comunità LGBTQ+ e il Pride è una celebrazione importante per noi. Quest’anno, a TfL, per sottolineare il nostro continuo impegno e supporto, abbiamo installato roundel appositamente progettati da personalità e figure di spicco della comunità LGBTQ+ di Londra. Abbiamo trasformato le nostre stazioni e piattaforme in un luogo per messaggi positivi di speranza, amore, compassione e unità che incoraggiano importanti conversazioni su questioni che interessano la comunità LGBTQ+, poiché vediamo più persone tornare alla rete di trasporto pubblico per godersi ciò che Londra ha da offrire.”

Williams ha aggiunto: “L‘iniziativa di quest’anno si basa sulla forte eredità di TfL nel sostenere il Pride sin dalla sua creazione. Il 2021 avrebbe segnato il 15° anniversario della partecipazione ufficiale di TfL alla Pride Parade di Londra e TfL ha attuato una serie di programmi per promuovere l’inclusività durante il periodo del Pride, inclusa l’introduzione di segnali stradali diversificati, una gamma di veicoli avvolti di rainbow tra i trasporti pubblici, oltre a presentare regolarmente sull’intera rete design inclusivi con i colori dell’arcobaleno e le bandiere Bi e Trans Pride durante il Pride“.