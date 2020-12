Londra, 50 anni fa la prima storica protesta per i diritti LGBT nel Regno Unito

Nel weekend attivisti LGBT si sono ritrovati a Londra nello stesso luogo in cui esattamente 50 anni fa si tenne la prima storica manifestazione per i diritti LGBT nel Regno Unito. Era il 27 novembre del 1970 e ad Highbury Fields circa 150 membri del Gay Liberation Front organizzarono una fiaccolata di protesta contro le violenze omofobiche della polizia britannica. Era passato poco più di un anno dai moti di Stonewall, a New York, e il movimento LGBT aveva finalmente preso vita.

“Questa è una commemorazione della libertà sessuale, per celebrare coloro che erano presenti e la prossima generazione di giovani attivisti chiamati a rispondere alle sfide intersezionali affrontate dalle persone queer al giorno d’oggi“, si legge in una dichiarazione degli organizzatori della manifestazione commemorativa andata in scena nel fine settimana. “I crimini d’odio e le ingiustizie ai danni delle persone LGBT + sono in aumento in tutto il mondo e noi non lo sopporteremo. In questi tempi freddi, invernali e bui, cerchiamo di essere meravigliosi l’uno per l’altro!”.