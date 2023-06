0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

È passata meno di una settimana da quando vi abbiamo raccontato delle polemiche scaturite attorno al coming out di Chiara Capitta come persona bisessuale eppure nelle ultime ore la figlia minore di Lorella Cuccarini si è resa nuovamente protagonista sui social pubblicando un duetto emozionante in compagnia della madre.

Per l’occasione, infatti, le due artiste hanno condiviso su Instagram la loro personalissima interpretazione al pianoforte di “Due Vite”, il brano con cui Marco Mengoni ha trionfato al Festival di Sanremo 2023, accompagnandola con la didascalia: “Che giri fanno due vite”.

Come è possibile immaginare, il duetto ha subito suscitato un’ampia reazione tra i fan delle due donne che non solo hanno elogiato la loro performance ma anche il loro forte legame di madre e figlia. Commenti in netto contrasto, però, con quelli che vi abbiamo raccontato appena qualche giorno fa quando i cosiddetti leoni da tastiera hanno commentato il coming out di Chiara come una sorta di punizione divina nei confronti dell’omofoba Cuccarini, che proprio in un’intervista a Gay.it aveva però dichiarato: “È ora di finirla: io non sono omofoba!”.

Lorella Cuccarini e la figlia Chiara Capitta cantano “Due vite”: video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Tornando alla loro esibizione, però, non si tratta del primo duetto tra Chiara e Lorella: madre e figlia, infatti, avevano già avuto modo di condividere la scena nel febbraio 2022 quando avevano intonato sempre al pianoforte “Brividi”, il brano con cui Mahmood e Blanco avevano trionfato al 72esimo Festival di Sanremo.

Insomma, si può dire che la musica le abbia sempre unite nonostante la timidezza di Chiara nello stare di fronte alle telecamere. A dichiararlo era stata la stessa Lorella in un’intervista Verissimo: “Mia figlia canta solo in casa“, aveva rivelato. “Si vergogna molto, si diverte a pubblicare ogni tanto qualche video, ma non ha velleità artistiche. Ama lavorare dietro le quinte“.

Non ci resta dunque che continuare a seguirle per scoprire quale nuovo emozionante duetto sapranno regalarci Chiara e Lorella Cuccarini, sempre all’insegna del forte amore che le lega.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Capitta (@chiara_capitta)

© Riproduzione Riservata