Tale e Quale Show 2023, i concorrenti. Ci sono Lorenzo Licitra e Scialpi (che nel 2015 accusò Carlo Conti di discriminazione)

Ripartirà il 22 settembre prossimo su Rai1 la nuova stagione di Tale e Quale Show, con Carlo Conti che ha oggi svelato i nuovi concorrenti. Volti a tratti sorprendenti, molti dei quali in arrivo dal GF Vip, a smentire i rumor dei mesi scorsi che avevano coinvolto le Karma B e Federico Fashion Style.

Dinanzi alla riconfermata giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, e senza dimenticare i ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, si sfideranno infatti Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini e Alex Belli, con Cristina Scuccia, ex suora fresca di Isola dei Famosi, di ritorno in Rai 9 anni dopo il trionfo a The Voice of Italy. Si vedranno anche l’ex bimba di Ti Lascio una Canzone Ilaria Mongiovì, cantante e attrice, l’ex vincitore di Sanremo Giovani Gaudiano, l’ex cantante dei Sottotono Jasmine Rotolo e due concorrenti dichiaratamente gay: Lorenzo Licitra e Scialpi.

31enne sei anni fa vincitore di X Factor davanti ai Maneskin, e pochi mesi fa presentatosi a San Marino per provare a gareggiare all’Eurovision, Licitra è il fidanzato dell’attore e ballerino Gabriele Rossi, come rivelato da quest’ultimo nel 2021.

61enne stella della musica anni ’80, Scialpi, vincitore del Festivalbar 1988 con Pregherei e 3 volte in gara a Sanremo tra il 1986 e il 1992, è stato sposato con Roberto Blasi, poi lasciato. Nel 2015 il cantante attaccò proprio Carlo Conti, perché a suo dire il conduttore lo “scartò” da Sanremo “perché volevo cantare con mio marito“.

A Un giorno da Pecora Scialpi accusò Conti di discriminazione.

“L’anno scorso ho presentato un brano che era piaciuto tantissimo a Conti, anche se i giochi erano fatti mi aveva detto di presentarlo comunque perché non si sa mai. Poi l’anno scorso ci siamo visti, ci siamo sentiti su Whatsapp con Conti. Quest’anno ingenuamente l’ho ripresentato, ma nel primo Whatsapp che ho mandato a Conti gli ho detto ‘quest’anno lo vorrei fare, visto il consenso popolare, con mio marito'”. “Praticamente non mi ha c…o di pezza, non mi ha risposto e non si è fatto mai sentire, mentre so che i miei colleghi sono stati tutti avvisati, anche con un ‘no’. Il fatto è che siccome c’è il dottor presentator Conti, che già l’anno scorso è recidivo da un’interrogazione parlamentare su Conchita Wurst, e poi una volta ai “Migliori anni” io avevo deciso di mettere un kilt per rappresentare gli anni Ottanta e c’è stato un bel trambusto, insomma…”. “Sono rimasto male perché non si è degnato neanche di dare una risposta quando gli ho detto che il brano lo volevo fare con mio marito. Siccome so che ci sono stati dei precedenti… Il discorso è che se un brano ti piace l’anno prima, e mi contatti, ci scambiamo i numeri e mi dici presentalo comunque, poi l’anno dopo, invece di far perdere tempo ad entrambi, basta una conversazione tra persone educate, anche su whatsapp, e si dice ‘guarda, questa idea non mi piace'”.