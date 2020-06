Los Angeles, il Pride si fa e diventa marcia pacifica di protesta contro il razzismo

“Come transessuale, come donna di colore, come membro di questa comunità, dovette affrontare l’oppressione su molti fronti”, ha ricordayo Montemayor. “Penso che sia nostro imperativo continuare a combattere l’ingiustizia e l’oppressione a cui stiamo attualmente assistendo”. Alla luce delle preoccupazioni per il coronavirus, tutti i partecipanti dovranno indossare mascherine per il viso, mantenere il distanziamento sociale e prendere altre precauzioni di salute, come avere il disinfettante per le mani o indossare guanti. Nessun carro, ovviamente, e nessuna musica.

“Ci è stato detto che è più sicuro stare a casa, ed è assolutamente vero; è più sicuro rimanere a casa durante questa pandemia – e che se non è assolutamente necessario non dovreste lasciare la vostra casa”, ha concluso Montemayor. “Ma mentre riflettiamo su ciò che sta accadendo, penso sia giusto affermare come sia assolutamente necessario uscire dalle nostre case per parlare forte e chiaro di questa ingiustizia, protestando pacificamente”.

Fonte foto, FB