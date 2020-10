Lovers Torino 2020, il programma completo: apre Gina Lollobrigida e chiude Achille Lauro

È stato ufficialmente presentato alla stampa il Lovers Film Festival 2020, il più antico festival sui temi LGBTQI (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) – che avrebbe dovuto tenersi ad aprile e che è stato rimandato a causa dell’emergenza COVID 19 – atteso dal vivo dal 22 al 25 ottobre 2020 presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema, per la sua 35esima edizione.

Fondata da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, il Lovers vede per la prima volta da Vladimir Luxuria direttrice, affiancata da Angelo Acerbi, responsabile della selezione e dai selezionatori Elsi Perino e Alessandro Uccelli.

Ad inaugurare il festival, giovedì sera in Mole Antonelliana (ingresso ad inviti), l’icona del cinema internazionale Gina Lollobrigida, che via Skype dialogherà con Vladimir Luxuria. La serata sarà trasmessa in streaming sui canali web e social del Lovers Film festival.

Venerdì sera, alle 20.15 in sala Cabiria la direttrice dialogherà invece con Matteo Garrone, serata alla quale parteciperà anche l’attore Daniele Gattano, che presenterà in anteprima il suo monologo inedito intitolato Fuori!. Sabato 24, alle 20.30 sempre in sala Cabiria, il regista e direttore artistico Luca Tommassini sarà protagonista del talk con Vladimir Luxuria Una vita in movimento, durante il quale sarà ripercorrerà la sua carriera da ballerino e coreografo attraverso i suoi video e film.

Domenica alle 20.15, in sala Cabiria, saranno ospiti d’eccezione della serata di chiusura Achille Lauro e deputato Pd Alessandro Zan, relatore della legge contro l’omolesbotransfobia che approderà in Aula il 20 ottobre. Vladimir Luxuria, insieme allo staff di selezione, ha lavorato a un’edizione “combattente” e “resiliente”. Molti i temi – cari alla comunità LGBTQI e ai suoi alleati – affrontati dalle pellicole in concorso, fra cui: famiglia, amore e separazione, omofobia e transfobia, immigrazione e inclusione e lotta alla discriminazione.

Ma ora arriviamo ai numeri e ai film di questa 35esima edizione. 32 titoli in concorso, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, selezionati fra circa 300 lungometraggi e documentari, e circa 1000 cortometraggi. 22 le anteprime nazionali. I film in concorso provengono principalmente da Stati Uniti, Europa e Sud America. Molte le nazioni rappresentate, comprese Iran, Israele, Georgia e Repubblica Ceca.

Fra i titoli fuori concorso protagonisti di Lovers 2020: Future Drei (Germania 2020) di Farad Shariat vincitore del Teddy Award per il miglior lungometraggio a Berlino 2020. Un debutto semi-biografico in cui vengono raccontati con sensibilità tre diversi riflessi dell’immigrazione in Germania. In bilico tra il sentirsi stranieri e il permesso di potersi costruire una vita, mostra come anche la seconda generazione di immigrati sia ancora in movimento verso l’appartenenza alla società tedesca.

A chiudere il festival invece il film: Douze Points di Daniel Syrkin (Israele/Francia 2019): una pellicola in equilibrio fra la commedia, il thriller e il film satirico che narra una relazione unica tra due giovani musulmani durante il concorso di canzoni più color arcobaleno che si possa immaginare. Il protagonista è TJ, un orgoglioso cantante musulmano gay che realizza il suo sogno di rappresentare la Francia nel più grande concorso musicale d’Europa. I premi Il festival, che quest’anno compie 35 anni, ha 3 sezioni competitive: All The Lovers, Concorso Internazionale Lungometraggi; Real Lovers, Concorso Internazionale Documentari e Future Lovers, Concorso Internazionale Cortometraggi.

Da quest’anno al premio speciale Young Lovers e al premio dedicato a Giò Stajano una delle figure più importanti e significative della cultura LGBTQI italiana, si aggiunge il premio Torino Pride che verrà assegnato al film in concorso e fuori concorso giudicato più efficace nell’affrontare i temi dell’attivismo e/o dell’autodeterminazione. Come scritto giorni fa, Leo Ortolani, celebre fumettista italiano, ha creato e donato al festival l’immagine guida 2020 in occasione del trentacinquesimo compleanno, ispirata alla Dolce Vita felliniana. Una ricostruzione iconica della mitologia LGBTQ, che vede Cinzia, personaggio trans ideato da Ortolani, bionda platino che fa il bagno nella fontana: iconica e immaginifica trasposizione trans di Anita Ekberg.

IL PROGRAMMA – LOVERS 2020

Venerdì 23 ottobre

Ore 15.30 (sala Cabiria)

Proiezione speciale fuori concorso Los fuertes (The Strong Ones) di Omar Zúñiga Hidalgo

Ore 16.45 (sala Soldati)

Divieto di transito di Roberto Cannavò

La casa dell’amore di Luca Ferri

Ore 17.05 (sala Rondolino)

El Cazador (Young Hunter) di Marco Berger

Ore 18.00 (sala Cabiria)

The Golden Gate di Pietro Pinto

Fabiu di Stefan Langthaler

Bicha-bomba (Queer-bomb) di Renan De Cillo

Dix Pix di Steven Fraser

Ayaneh di NICOLAS GREINACHER

La traction des pôles (Magnetic Harvest) di Marine Levéel

19.15 (sala Soldati)

Straight Up di James Sweeney

19.45 (sala Rondolino)

Always Amber di Lia Hietala e Hannah Reinikainen

20.05 (sala Cabiria)

7 Minutes di Ricky Mastro

20.15 (sala Cabiria)

Vladimir luxuria dialoga con Matteo Garrone. Alla serata partecipa anche l’attore Daniele Gattano che presenta in anteprima il suo monologo inedito intitolato Fuori!.

21.30 (sala Soldati)

J’ador di Simone Bozzelli

Encuentro (Encounter) di Ivan Löwenberg

Dress Up Like Mrs. Doubtfire di Will J. Zang

Bon enfant di Thibaud Renzi

Bird of Paradise di Alexander Zorn

Must Be Painful di David Semler

Seguidilla of the Femminiello di Pafo Gallieri

22.00 (sala Rondolino)

Adam di Rhys Ernst

22.05 (sala Cabiria)

Evento Speciale Futur Drei (No Hard Feelings) di Faraz Shariat

Sabato 24 ottobre

14.30 (sala Soldati)

La fabrique du consentement (Consent Factory: Lesbo-queer Perspectives) di Mathilde Capone

15 30 (sala Rondolino)

Replica Adam

15.30 (sala Cabiria)

Las mil y una (One in a Thousand) di Clarisa Navas

15.30 (sala Soladati)

Welcome to Chechnya di David France •

17.25 (sala Rondolino)

Mankind di Layke Anderson

Stray Dogs Come Out at Night di Hamza Bangash

Mani di Ashkan Mehri

Hanging By A Thread di Russell Atkinson

Panteres (Panthers) di Erika Sánchez

Vaginas di Andreia Dobrota

Letter To My Mother di Amin(A) Maher

18.00 (sala Cabiria)

Matthew Fifer di Kieran Mulcare

19.15 (sala Soldati)

Replica El Cazador

19.45 (sala Rondolino)

Alice Júnior di Gil Baroni

20.30 (sala Cabiria)

Una vita in movimento! Il regista e direttore artistico Luca Tommassini dialoga con Vladimir Luxuria ripercorrendo la propria carriera. 21.30 (sala Soldati) Future Lovers Repliche

22.00 (sala Rondolino) Evento speciale Ubbidire (Obey) di Giuseppe Bucci

Domenica 25 ottobre

14.30 (sala Cabiria) Evento speciale Música para Morrer de Amor (Music for Bleeding Hearts) di Rafael Gomes

15.00 (sala Rondolino) Future Lovers Repliche (cfr. programma on line)

15.30 (sala Soldati)

Replica Las mil y una 18.00 (sala Soldati) Evento speciale Replica And then We Danced

16.45 (sala Cabiria)

Replica Straight Up

17.15 (sala Rondolino)

Replica Cicada

18.00 (sala Soldati) Evento speciale Replica And then We Danced

19.45 (sala Rondolino)

Replica Alice Júnior

20.30 (sala Soldati) Evento speciale Kokon di Leoni Krippendorf

20.15 (sala Cabiria) Serata di chiusura Ospiti: Achille Lauro e Alessandro Zan. Conduce Vladimir Luxuria.

Proiezione di Douze Points di Danny Sirkin

22.00 (sala Rondolino)

Proiezione del film vincitore

22.30 (sala Soldati)

Repliche (cfr. programma on line)