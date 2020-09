LOVING: A Photographic History, foto d’epoca di uomini innamorati tra il 1845 e il 1955 – la gallery

LOVING: A Photographic History è il nuovo libro fotografico ad opera di Hugh Nini e Neal Treadwell, felicemente sposati e da decenni appassionati di fotografie che ritraggono uomini innamorati. Questa collezione privata è casualmente nata una ventina d’anni fa, quando trovarono una scatola di vecchie fotografie in un negozio di antiquariato a Dallas. Tra queste foto ce n’era una di due uomini che sembravano essere una coppia. Due giovani che si abbracciavano, guardandosi l’un l’altro, chiaramente innamorati.

Abbiamo guardato quella foto e sembrava di guardare il nostro passato. E in quel singolare momento, ci siamo visti riflessi in loro. Questi due giovani, davanti a una casa, si abbracciavano e si guardavano in un modo che coinvolgerebbe solo due innamorati.

Un’immagine più o meno del 1920. Scattare una foto del genere, in quegli anni, era a dir poco rischioso. “Eravamo incuriositi dal fatto che una foto come quella potesse essere sopravvissuta fino al ventunesimo secolo”, hanno confessato Nini e Treadwell. “Chi erano? E come era finita la loro istantanea in un negozio di antiquariato a Dallas, in Texas, insieme ad altre foto vintage assolutamente ordinarie?”.

Da quel momento i due hanno iniziato a cercare e a collezionare foto d’epoca di uomini visibilmente innamorati, datate tra il 1845 e il 1955. Ad incidere, sempre, gli occhi, lo sguardo tra i due, condito da quella scintilla chiamata amore. Ora quella collezione è diventata splendido libro da 336 pagine di immagini mai pubblicate prima, comprese istantanee, ritratti, e foto di gruppo. “LOVING: A Photographic History” uscirà in libreria il 14 ottobre.