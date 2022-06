Luca Calvani fa coming out e presenta il fidanzato: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”

2 min. di lettura

48 anni il prossimo 7 agosto, Luca Calvani ha chiuso il Pride Month con un coming out social. Corteggiatore di Uomini e Donne nel 2004 e vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2006, Calvani ha pubblicato su Instagram un’immagine di pura felicità, di spalle, al cospetto della natura, mentre tiene la mano all’amato, Alessandro Franchini.

“Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, ha scritto Luca, con hashtag inequivocabile: Pride Month. Un secondo hashtag tiene conto dei giorni d’amore, probabilmente: 2196, ovvero poco più di sei anni.

Nel 2000 l’esordio in tv con Distretto di polizia, prima di prendere parte anche a Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, con un piccolissimo ruolo. Nel 2006, come detto, il boom all’Isola dei Famosi. Luca vince 200.000 euro, battendo Claudio Chiappucci, Marina Occhiena e Sara Tommasi. Nel corso degli anni è apparso in fiction come Carabinieri 4, La Freccia Nera, Cotti e mangiati, Un posto al Sole, Tutti pazzi per amore, Don Matteo 7 e persino Beautiful, interpretando per 11 puntate il ruolo di Padre Fontana.

Visto in To Rome with Love di Woody Allen, Calvani interpreta Alexander Vinciguerra in Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie, mentre negli ultimi due anni ha preso parte ad Ogni mattina, su Tv8, con Adriana Volpe ed Alessio Viola conduttori. Nel 2022 è infine diventato giudice di Cortesie per gli Ospiti in sostituzione di Diego Thomas, andando così ad affiancare Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Shakuntala Devi di Anu Menon è il suo ultimo film.

Insieme ad Alessandro Franchini, suo compagno, Luca ha comprato e dato vita a Le Gusciane Lovely Tuscan Retreat, piccolo rifugio costruito nel 1860 a Pontemazzori. Calvani accoglie gli ospiti in qualità di chef, mentre Franchini cura le api e l’intera tenuta, nelle ultime ore diventata perfetto ‘quadro’ per un dolce coming out Instagram.

