Luke Evans sarà co-protagonista di una commedia romantica queer

Dopo il successo di Fire Island e l’arrivo di BROS, anche l’industria cinematografica, piano piano, si fa sempre più queer: è in arrivo su Netflix, The Good Grief, debutto alla regia di Dan Levy, attore gay star della serie pluvi-premiata Shitt’s Creek (vincitrice dell’Emmy come miglior commedia nel 2020 e disponibile su Prime Video). Il film si prospetta un dramedy romantica con un cast di primo livello: affianco Levy c’è Luke Evans, anche lui apertamente gay (noto come quel fustacchione di Gaston nel live-action di La Bella & La Bestia, sarà anche al fianco di Billy Porter nel film Our Son), seguito da Ruth Negga (star di Passing e Living), e Himesh Patel (nominato agli Emmy 2020 per il film Yesterday).

Il film – prodotto dalla casa cinematografica di Levy Not A Real Production Company – ripercorrerà la storia di Mark Dreyfus, uomo che per “distrarsi” dalla morte della madre si dedica al suo matrimonio. Ma quando anche il marito muore, Marc è costretto a guardare in faccia il proprio dolore e dare spazio al lutto che ha sempre archiviato in un viaggio di scoperta tra amicizia e perdita.

“È ancora in via di sviluppo” dichiara Levy a The Hollywood Reporter, affermando di avere grandi speranze e forte ottimismo nel progetto “Sono uno studente di cinema e amo l’idea di poter esplorare più possibilità con un genere cinematografico, e in questo caso mi sono chiesto: Qual è la mia idea di commedia romantica?”. Il film ribalterà i tipici cliché della rom-com, per parlare dei rapporti di amicizia: “Come sarebbe una storia d’amore se parlasse di un gruppo di amici nei loro 30 anni? La chiarezza che maturiamo con l’età e il tempo passato con queste persone”.

La pellicola (ancora in post-produzione) sarà incentrato su quei rapporti che crescono, cambiano, e si evolvono nel tempo, e dove il romanticismo dell’amicizia non ha nulla in meno rispetto quello dei rapporti di coppia: “A volte ci sono persone nelle nostre vite, amicizie storiche, ma sappiamo così poco su di loro” continua Levy “Perché la vicinanza e intimità di questi rapporti è così confortevole che non facciamo grandi domande o non le approfondiamo come quando incontriamo qualcuno per la prima volta“. Un film che promette di essere “divertente e dolceamaro”, che ha permesso allo stesso Levy di superare le sue perdite: “Spero riesca a fare lo stesso per chi lo guarderà“.

