Our Son, Billy Porter e Luke Evans papà gay divorziati nel film di Bill Oliver

Billy Porter e Luke Evans reciteranno l’uno al fianco dell’altro in Our Son, dramma del regista Bill Oliver che segue una coppia divorziata in guerra per la custodia del figlio di 8 anni. Una sorta di Kramer contro Kramer a tinte queer. Per Bill Oliver, qui anche co-sceneggiatore, sarà l’opera seconda dopo aver diretto Jonathan con Ansel Elgort nel 2018. Fernando Loureiro (Frances Ha) e Guilherme Coelho (Oprhans of Eldorado) produrranno Our Son insieme ad Eric Binns.

L’anno scorso, Evans ha interpretato il suo primo storico personaggio gay nella serie Nine Perfect Strangers. Dichiaratamente omosessuale, l’attore sarà in Pinocchio di Robert Zemeckis e sta girando Gaston, serie spin-off de La Bella e la Bestia, mentre a breve arriverà su AppleTv con la serie thriller Echo 3. “Sono molto emozionato e orgoglioso di essere colui che racconterà questa storia bellissima, potente e molto reale!”, ha scritto Luke sui social.

Porter, dal canto suo, ha esordito alla regia con Anything’s Possible, rom-com con protagonista una ragazza trans nera che si innamora di un compagno del liceo.

