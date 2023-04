Madame, “L’Amore” è già migliore album dell’anno: le reazioni social

0:00 Ascolta l'articolo

Madame è tornata. Dopo il successo di Il bene nel male, che da Sanremo 2023 si è mantenuto nelle classifiche, l’annuncio del nuovo album lasciava ben sperare per una svolta più matura a livello musicale e artistico. Lasciava ben sperare, sì, ma di certo niente avrebbe potuto preparare a quello che è L’Amore.

Piccola parentesi: giorni fa, alla manifestazione di Milano per le famiglie arcobaleno, noi di Gay.it abbiamo notato Madame cittadina, presente in piazza a supporto della richiesta di ritirare il blocco richiesto dal Governo Meloni alle registrazioni delle famiglie omogenitoriali. Madame, nei giorni successivi, si è anche spesa in una dichiarazione pubblica: “Tremendo e ingiusto negare di vivere la cosa più intima che esista”

Uscito lo scorso venerdì 31 marzo, il nuovo album di Madame si posiziona già a pieno diritto tra quelli che potrebbero essere il migliore album dell’anno: tuttə, o quantomento in tantə, si aspettavano un album trap che continuasse ciò che aveva iniziato con il self-titled Madame nel 2021.

E invece la Madame ha tirato fuori 14 tracce che si rifanno direttamente agli anni ’60, unendo il cantautorato più alto ai suoni del 2023. Pochi drop necessari e tanto De André, qualche influenza di Enya e di Branduardi. In generale, un album coraggioso e irriverente, che non si fa problemi ad essere esplicito, né tantomeno a creare un viaggio nell’amore e nell’erotismo in tutte le sue forme, ipnotico da lasciare a bocca aperta.

L’esplosione di talento e maturità che ha dimostrato Madame – non scontata per una ragazza di soli 21 anni – non è passata inosservata nemmeno sui social, dove le lodi per L’Amore continuano a piovere da ogni parte. Giustamente.

