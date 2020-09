Magic, trionfo disco nel nuovo video di Kylie Minogue

Kylie Minogue al Glitter. Potremmo riassumere così Magic, nuovo fantastico video della popstar australiana, che ha ufficialmente estratto il secondo singolo da Disco, suo nuovo album in uscita a novembre.

Un ritorno a sonorità e colori anni ’70 per la fatina del pop, seduta su un trono disco abbondantemente meritato nel corso dei decenni. Impossibile non pensare all’indimenticata era di “Fever”, con l’iconico video di “Can’t Get You Out of My Head“, dinanzi a questa Magic che ci regale una Minogue magnetica, elegante, esteticamente ineccepibile, circondata da ballerini e luci fosforescenti in una pista che richiama agli indimenticati 70’s della Disco Music.

Magic segue Say Something, primo singolo estratto da un album che quasi certamente farà felici i fan storici della popstar.