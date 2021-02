Inuyasha di Mahmood, il video ufficiale tra ghiacciai e foreste innevate

< 1 minuto di lettura

Produzione imponente per il nuovo video di Mahmood, Inuyasha, da pochi minuti on line. Ideato dallo stesso cantante, il video è diretto da Simone Rovellini e vede Riccardo Tisci, attualmente direttore creativo di Burberry, autore dell’outfit futuristico di Mahmood, che ha dichiaratamente voluto omaggiare il manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, poi diventato anime e da lui divorato su MTV, in tenera età.

Al centro della trama un mezzo demone che rinuncia alla sua parte peggiore per il bene dei compagni di viaggio. Il testo, scritto a quattro mani al fianco dell’ormai fidato Dardust, guarda alla complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore.

Nel video sono chiari tutti i riferimenti culturali del cantante, qui nei panni di un moderno e fascinoso Inuyasha dagli artigli metallizzati che vola tra suggestivi ghiacciai e foreste innevate, alimentando palle di energia e scoccando frecce tra un bagno di latte in fascinose sfere e voli a planare.

Per l’occasione Mahmood indossa una mantella in pelle rossa personalizzata, un trench in gabardine rosso, una t-shirt a maniche lunghe in tulle, una salopette tagliate con pettorina rossa in lana grain de poudre con intagli, pantaloni rossi con gamba classica in lana grain de poudre con bretelle in pelle e sneakers Arthur rosse. Tutto Burberry by Riccardo Tisci.