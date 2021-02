Mara Wilson: “La storia di Britney Spears mi è familiare, anche io sessualizzata da bambina”

3 minuti di lettura

Oggi 33enne, Mara Wilson è stata una bimba prodigio di Hollywood. Indimenticabile nei panni di Natalie Hillard in Mrs. Doubtfire, in quelli di Susan Walker in Miracolo nella 34ª strada e ma soprattutto negli abiti di Matilda Wormwood in Matilda 6 mitica.

Dimenticata dalla Mecca del Cinema un volta cresciuta, Mara ha scritto di proprio pugno un editoriale sul New York Times, per criticare lo spaventoso trattamento dei media nei confronti di Britney Spears, tornato alla luce dopo la diffusione del doc Framing Britney Spears, condividendo le sue esperienze nell’essere sessualizzata e presa di mira dalla stampa.

Wilson ha ricordato con dolore un incontro stampa nel luglio del 2000, quando aveva appena 13 anni. Un giornale canadese la etichettò come una “monella viziata” solo perché aveva detto a un giornalista “la verità” su come si sentisse in quel momento nella promozione stampa del film Thomas and the Magic Railroad. La narrazione di un tempo era quella di descrivere queste baby star come “maledette”, pronte a cadere dopo aver toccato il cielo, andando incontro ad un’inevitabile e “tragica fine” .

“Il modo in cui la gente parlava di Britney Spears era terrificante per me allora, e lo è ancora adesso”, ha scritto Wilson. “La sua storia è un esempio lampante di un fenomeno a cui sono stata testimone per anni: la nostra cultura costruisce queste ragazze solo per distruggerle. Fortunatamente le persone si stanno rendendo conto di ciò che abbiamo fatto alla signora Spears e iniziano a scusarsi con lei. Ma viviamo ancora con le cicatrici addosso. “

Mara ha sottolineato come Britney venne etichettata come una “cattiva ragazza” dai media solo perché aveva iniziato ad abbracciare la sua sessualità. Anche la Wilson fu vittima di questo. Oggi scrittrice, Mara ha ricordato come i giornalisti le chiedessero continuamente se avesse un fidanzato. Successivamente ha ricevuto decine di lettere molto spinte da uomini di 50 anni. Wilson ha poi scoperto che le immagini del suo viso erano state ritoccate su foto on line di abusi sessuali nei confronti di minori. Wilson ha definito “familiari” molti aspetti del trattamento subito dalla Spears, per poi precisare come la sua vita fosse probabilmente più facile perché non era mai diventata “famosa a livello di tabloid“, oltre ad aver avuto sempre il sostegno della sua famiglia.

Framing Britney Spears, la docu-inchiesta della serie The New York Times, curata a livello televisivo dal Times, che ha ripercorso la burrascosa storia di Britney Spears, dalla sua incredibile ascesa al suo indecoroso declino, arriverà in Italia il 1 marzo, su Discovery Plus.

Il documentario, che ha fatto clamore in tutto il mondo obbligando Justin Timberlake a chiedere scusa all’ex fidanzata, analizza i problemi della popstar con le dipendenze e gli eccessi ai quali si è lasciata andare negli anni Duemila, motivo per il quale le sue facoltà mentali sono state messe in dubbio ed è stata considerata incapace di prendere autonomamente decisioni e la sua tutela è stata affidata al padre, James “Jamie” Spears. Prigioniera di se stessa, della sua casa Britney vive in una campana di vetro lontana dai suoi fan e dal resto del mondo. È questa l’immagine di Britney Spears che viene dipinta dai sostenitori del movimento #FreeBritney, coloro che sostengono che, da quando il padre James è diventato il tutore e l’amministratore di tutti i suoi beni, la popstar si è chiusa in sé stessa e cerca in modo disperato di chiedere aiuto.

Il documentario indaga sulla verità di questa situazione che risulta ancora controversa: il tribunale continua a mantenere James Spears come tutore legale della cantante in tutto e per tutto malgrado la netta contrarietà di Britney. Ci sono ancora molti punti oscuri da chiarire, questioni irrisolte, polemiche e proteste che il Times ha deciso di portare alla luce con questa inchiesta.