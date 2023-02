Mare Fuori 3, Antonio D’Aquino: “Serviva il tema dell’omosessualità, spero che riesca ad aprire le menti”

0:00 Ascolta l'articolo

Il “fenomeno” Mare Fuori è diventato praticamente inarrestabile. Serie Rai “esplosa” su Netflix, è appena tornata con la 3a stagione su Rai2 dopo una preview clamorosa e da record su RaiPlay, con 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste lo scorso 13 febbraio, giorno in cui sono stati pubblicati i 6 episodi che completano la terza stagione.

Una stagione che ha abbracciato per la prima volta una trama queer, con un amore gay all’interno del carcere campano in cui il progetto è ambientato. Una novità legata al personaggio di Milos, interpretato da Antonio D’Aquino, 24enne di Castellammare di Stabia intervistato da FanPage.

“All’inizio della terza stagione Milos non è diverso dagli altri episodi, ma è più spronato a rapportarsi. Con l’ingresso di Cucciolo, Milos cambia, inizia a scoprirsi e a mostrarsi per quello che è”.

Anche Cucciolo, altro nuovo personaggio di questa stagione, è omosessuale, scelta di scrittura che D’Aquino ha apprezzato e subito con forza sposato, una volta letta la sceneggiatura.

“Quando ho letto che nella terza stagione ci sarebbe stato il tema dell’omosessualità mi ha fatto piacere, è stato un onore per me. Serviva un tema sociale del genere. Mare Fuori è seguito da tanti ragazzi, spero che riesca ad aprire le menti. Sono contento di aver interpretato questo ruolo che sta piacendo. Sto ricevendo tanti complimenti, quindi il messaggio è arrivato. Sono orgoglioso del mio personaggio e del modo in cui è raccontato“.

Felicemente fidanzato da 5 anni con Genni Raimo (“è una ragazza fantastica, è stata la prima a credere in me. Grazie a lei posso dire che faccio l’attore. Mi ha spinto tanto quando nessuno ci credeva, mi ha invitato a non mollare mai. Mi ha fatto diventare uomo“), Antonio, che lavorava in un cantiere navale insieme a suo padre prima di mettersi a studiare recitazione , ha precisato come “l’omosessualità in carcere” resti ancora oggi un tabù, da abbattere anche grazie alla serialità televisiva, prima di annunciare che nella 4a stagione di Mare Fuori il suo Milos ci sarà.

“Non so se anche nelle altre. Nella terza molti personaggi abbandonano la serie, credo che nelle prossime entreranno nuovi personaggi. Staremo a vedere cosa scriveranno i sceneggiatori, spero non ci deludano. Spero che scrivano qualcosa di più grosso per me, dopo tre stagioni. Speriamo“.

Visto il clamoroso successo ottenuto, Mare Fuori è stata rinnovata per la quarta, quinta e sesta stagione, con gli sceneggiatori già al lavoro.

© Riproduzione Riservata