Mare Fuori 3, la storia d’amore gay e la suora che fermò il bacio tra due ragazze

Insieme al Festival di Sanremo 2023, c’è un altro grande conto alla rovescia che è vicino a scoccare: si tratta della terza stagione di “Mare Fuori”, la seguitissima serie targata Rai che, anche grazie alla visibilità su Netflix, ha riscosso un enorme successo tra il pubblico, diventando una delle serie italiane più seguite e attese.

La storia, che segue le vicende dei detenuti del carcere minorile di Napoli, ha appassionato giovani e adulti, grazie anche a una regia non banale e agli interpreti che si sono fatti subito amare. “Mare Fuori 3” è stata accompagnata da un’estenuante attesa e non pochi spoiler che hanno acceso o spento le speranze dei tanti fan della serie. Serie che, finalmente, sarà disponibile su Rai Play a partire da mercoledì 1 febbraio.

Tra le anticipazioni emerse dalle varie attività stampa che hanno preceduto l’uscita, ha suscitato parecchio rumore quella di una possibile storia d’amore gay che potrebbe nascere tra le mura del carcere. I fan, ovviamente, sono impazziti, e subito è partita la caccia per tentare di capire chi potrebbero essere i due personaggi coinvolti.

Ormai manca davvero poco per scoprire una volta per tutte di chi si tratta, ma delle indiscrezioni, si sa, a volte non si può proprio fare a meno. Gira infatti voce, ancora tutta da confermare, che i personaggi coinvolti nella storia d’amore queer potrebbero essere Viola e Kubra, interpretate dalle attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. I nomi vi ricordano qualcosa?

Le due attrici sono diventate virali lo scorso luglio grazie a un video circolato sui social: nei pochi secondi disponibili si vedono le due attrici intente a baciarsi a un angolo dei Quartieri Spagnoli di Napoli quando una suora, che passava lì vicino, ha fatto irruzione nell’inquadratura per separarle, commentando: «Ehi che fate? Due ragazze che si baciano. É il diavolo, proprio. Il Diavolo. Oh Gesù, Giuseppe e Maria”».

Al momento del video virale, era stato spiegato che le due attrici si trovavano lì per uno shooting, cosa confermata anche dal fotografo Sgambato che, intervistato da Fanpage.it, ha confermato come la scena non costituirebbe uno spoiler di “Mare Fuori 3”. Sarà veramente così oppure la nuova stagione ha qualche sorpresa in serbo per noi? Non rimane che un ultimo sforzo e aspettare ancora poco prima di vederla.

