Martina Navratilova, tweet transfobici contro le atlete trans: “Il tennis femminile non è per maschi falliti”

5 anni dopo la prima volta, Martina Navratilova è tornata a seminare transfobia sui social. Leggenda del tennis internazionale, con 59 Grande Slam vinti e per 332 settimane in vetta alla classifica WTA, Navratilova è sempre stata un’icona della comunità LGBT, in quanto tra le primissime sportive a dichiararsi lesbica.

Nel 2018 Navratilova utilizzò i social per scagliarsi contro le altete trans: “Non puoi solo proclamarti femmina e competere con le donne. Ci devono essere degli standard, e avere un pene e competere come donna non dovrebbe essere adatto a quegli standard”, scrisse all’epoca.

Nelle ultime 48ore la 66enne ex tennista ceca naturalizzata statunitense è tornata alla carica. Dinanzi alle vittorie della tennista trans Alicia Rowley in alcuni tornei femminili over 55 organizzati dall’Usta, la United States Tennis Association, Martina ha twittato:

“Non è giusto e non è corretto”. “Hey, Usta, il tennis femminile non è per atleti maschi falliti, qualunque sia la loro età. Questo sarebbe consentito agli US Open? Solo con un documento d’identità? Non credo…”. “È patriarcato per gli uomini biologici insistere sul diritto di entrare negli spazi creati per le donne. Quanto è difficile da capire? È patriarcato che gli uomini biologici insistano sul diritto di competere nella categoria femminile nello sport”.

Parole che hanno scatenato un dibattito social, con la diretta interessata attaccata duramente dalla comunità LGBTQIA+ e difesa dai più strenui conservatori. Navratilova ha dato visibilità ad un commento della fondatrice dell’Independent Council on Women’s Sports (ICONS), Kim Shasby Jones, che aveva tuonato: “il tennis femminile si sta trasformando in uno zimbello a causa di queste terribili politiche che danno priorità alla salute mentale e all’identità degli uomini rispetto alle donne che hanno scoperto un amore nei confronti del tennis”. “Gli uomini stanno vincendo titoli nazionali, prendendo il posto delle donne nel tennis di squadra e gareggiando nei tornei femminili in tutto il paese“, ha aggiunto Jones. “Dobbiamo far sapere alle donne e alle ragazze che giocano a tennis che meritano di essere trattate in modo equo e riconosciute per i loro risultati, non importa quando inizino a giocare a tennis. “Esiste già una categoria in cui gli atleti di sesso maschile possono godere di questo privilegio. Lascia che anche le atlete si divertano a giocare a tennis“.

L’USTA ha una politica di inclusione in relazione alle atlete trans, che possono gareggiare se l’atleta ha dichiarato che la sua identità di genere è femminile, con la dichiarazione che non può essere modificata, ai fini sportivi, per un minimo di quattro anni; se la terapia ormonale è stata somministrata in modo verificabile e per un periodo di tempo sufficiente a ridurre al minimo i vantaggi legati al genere nelle competizioni sportive.

Martina Navratilova è felicemente sposata con l’ex modella russa Julia Lemigova dal 2014.

