Milano Pride 2020, Palazzo Marino sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno

“Illuminare Palazzo Marino con i colori dell’arcobaleno – spiega Michele Albiani, responsabile Diritti del PD Milano Metropolitana –avrebbe un valore molto più che simbolico. Proprio nei giorni in cui viene depositato il testo base della legge Zan, una norma vitale per la comunità LGBT+ – ancora troppo spesso vittima di discriminazioni e violenze -, sarebbe l’occasione per ribadire il nostro supporto a questo importante provvedimento. Ma anche un modo per rinnovare l’impegno quotidiano nella lotta contro ogni forma di odio, a difesa dei diritti di tutte e di tutti“.

Sabato 27 giugno, on line sulla pagina YouTube di Milano Pride e in fondo a questo post nell’apposito video, si terrà a partire dalle ore 18:00 l’evento di chiusura di questa edizione reinventata sul web a causa del Covid-19. Ci saranno dirette, interviste concerti e performance come dal palco a fine parata delle scorse edizioni per lanciare un messaggio di inclusione e di lotta contro ogni violenza e discriminazione per orientamento sessuale, genere, etnia e credo. L’evento sarà condotto da Daniele Gattano e Debora Villa dal Teatro Elfo Puccini. Regia di Mariano Furlani.