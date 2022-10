Memento, danzare oltre gli stereotipi di genere

2 min. di lettura

Come possiamo incontrarci e liberarci dalle gabbie che ci hanno costruito attorno? MEMENTO, pièce di danza diretta da Nyko Piscopo racconta questo, e molto altro.

Presentato per la prima volta al Gdańsk Dance Festival in Polonia, lo spettacolo approderà il prossimo 15 Ottobre sui palchi italiani, in occasione della terza edizione del VISAVÌ Gorizia Dance Festival (e domenica 29 gennaio al Teatro dei Rinnovati di Siena). Uno spettacolo che Piscopo crea partendo da un’urgenza comunicativa: “Ho sempre cercato di comunicare attraverso la danza” racconta a Gay.it “Questo lavoro nasce dalla necessità di condividere con il pubblico un sentimento di speranza“.

Una storia a quadri, fatta di simboli e immagini, che ripercorre gli step dell’esperienza di Nyko, ma con uno sguardo che dal privato vuole rivolgersi al cuore di chiunque: “Dopo anni di pandemia mi sono sentito perso” racconta il regista “Questo spettacolo è la storia di come ho cercato di ricostruire questi rapporti perduti e riavvicinarmi all’altro”. Il risultato un viaggio frammentato e al contempo estremamente umano, alla ricerca di una risposta, concreta o divina, che ci liberi dallo spaesamento generale: “Credenti o non credenti, ci ritroviamo tutti a portare gli occhi al cielo e sperare in qualcosa. Sperare che qualcosa ci rimetta posto”. Il contatto in MEMENTO avviene senza stereotipi, in una dimensione dove i protagonisti sono svincolati da ogni regola, muovendosi liberi dei proprio costrutti sociali o ruoli preimpostati: “I performer sono persone che conosco molto bene e comprendono il mio linguaggio” spiega il regista “Io non mi approccio in maniera diversa tra una donne e un uomo: non ci sono movimenti che un uomo può compiere e una donna no. Anche i costumi sono uguali e lascio la stessa nudità per chiunque, in modo da lasciare la stessa libertà d’espressione: non c’è un uomo che deve scoprirsi e una donna che deve coprirsi, o viceversa”.

Un lavoro fatto di dettagli e piccolezze, che mirano ad una parità totale tra tutti i corpi coinvolti. Una performance basata sul non-evento che come in Aspettando Godot di Samuel Beckett, l’attesa carbura gradualmente in uno sfogo emotivo catartico e potente, dove il ricordo diventa momento di comunione, un rituale che unisce e fortifica sopra e fuori dal palco.

Nyko Piscopo è anche fondatore della Cornelia Dance Company, nata nel 2019 a Napoli insieme a Nicolas Grimaldi Capitello, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno e Francesco Russo. Alla base della Cornelia, c’è la volontà di guardare il passato e rinnovarlo con uno sguardo attento alle nuove generazioni: dalla battaglia per l’autodeterminazione di sé alla libertà sessuale.

