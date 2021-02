Michele Bravi, bellissima lettera contro l’omotransfobia a Verissimo: “è una bestemmia contro la parola amare”

2 minuti di lettura

Ospite di Verissimo in vista dell’uscita del suo nuovo disco, dedicato al suo ultimo ragazzo, Michele Bravi, affiancato per l’occasione dall’amica Chiara Galiazzo, ha letto e recitato una lettera contro l’omotransfobia, una lettera contro i pregiudizi.

Ho conosciuto l’amore nascondendo la testa tra le mani, e ricordo di quando per la prima volta, un attimo prima che la mia bocca incontrasse la bocca di un altro ragazzo, quella voce ha iniziato a bisbigliare nella mia testa “è una cosa sbagliata, una cosa sbagliata, una cosa sbagliata”. C’era troppa paura, in quel bacio, per ricordarlo con dolcezza. Troppo rumore per sentire il suono delle labbra che si accarezzavano. Quella voce è stata lì con me, per tanto tempo, anche quando cantavo mi costringeva a cambiare la desinenza degli aggettivi. Bella invece che bello, vicina invece di vicino. Poi, quasi per ribellarmi a questo bisbiglio ho iniziato a ritenere che la mia sessualità fosse un fatto del tutto irrilevante per il mondo. Ricordo di aver pensato, “non parlo delle mie scelte” e non per paura. Semplicemente non ne parlo perché non serve. Ho pensato che il silenzio fosse una dichiarazione di parità superiore a qualsiasi cosa. Mi sbagliavo. Ho pensato che il mio percorso individuale fosse solo una questione personale, e mi sbagliavo.