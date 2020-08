Da Maluma a Filippo Magnini, la calda estate 2020 dei vip più sexy

“Agosto, moglie mia non ti conosco”, recita l’antico proverbio, che in origine indicava quanto fosse complesso intrattenere rapporti intimi nel caldissimo periodo estivo. Ma la castità di stagione è ormai un antico ricordo. L’estate è diventata la stagione più bollente dell’anno, e non solo per colpa delle ondate di calore raccontate dai meteorologi. Le temperature si alzano, gli ormoni friggono ed aumenta il sudore, anche grazie agli scatti social dei vip, che si concedono settimane di relax fra spiagge ed aperitivi. Rigorosamente in costume. Ecco la loro estate 2020.

Sceglie il mare della Sardegna Filippo Magnini, che insieme alla compagna Giorgia Palmas è in attesa della loro prima figlia. “Può fare tutti gli addominali che vuole, tanto la pancia più bella quest’estate ce l’ho”, ha commentato l’ex velina sotto ad una delle ultime foto pubblicate su Instagram. Dopo l’annullamento della squalifica per doping e l’annuncio del ritorno in vasca, il nuotatore ha recuperato forze ed energie, mostrandosi sicuro di sé. Futuro papà atletico e muscolosissimo. E sexy, ça va sans dire.

Dall’altra parte del mondo c’è invece Maluma, che festeggia tra la Florida e Honolulu l’uscita del suo nuovo singolo, Hawái. Come mamma l’ha fatto, con solo un asciugamano intorno alla vita, il cantante colombiano brinda allo specchio coi suoi follower al nuovo traguardo professionale. “Chi festeggia per quell’amore che se n’è andato?”, scrive nel post su Instagram, dedicato alla sua ex Natalia Barulich, che fa ora coppia fissa con il calciatore Neymar. Un altro bruttone, insomma.

Chi festeggia per una canzone, chi perché si rotola nella terra. È il caso di Jason Momoa, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso alcune foto tratte dalla sua ultima avventura dell’estate 2020. In attesa di vederlo nel reboot di “Dune” nei panni di Duncan Idaho, l’attore di Game of Thrones si è mostrato ricoperto di fango al termine di un’escursione con un kart. Poi completamente bagnato, dopo una sana doccia. Perché si può essere rudi e selvaggi, ma Aquaman non perde mai il contatto col suo elemento.

E se il supereroe Marvel non può fare a meno dell’acqua, Michele Morrone può rinunciare allo sguardo tenebroso e sensuale che gli sta regalando il successo internazionale. L’attore e cantante, a cui abbiamo già dedicato una gallery con alcuni dei suoi scatti più sexy, si trova in Germania per lavorare al secondo album. Ieri, venerdì 31 luglio 2020, è uscito il disco di esordio “Dark Room“, che contiene alcuni brani tratti dalla colonna sonora del film “365”, di cui è protagonista. Niente costumino aderente o pose ammiccanti al mare – in fin dei conti, a Berlino, non che ci siano queste grandi spiagge -, ma una vacanza di lavoro per l’ex concorrente di Ballando con le stelle. Che col fare provocante sta facendo ballare mezzo mondo.

