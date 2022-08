Midnights è il nuovo album di Taylor Swift: annunciata la data d’uscita

3 min. di lettura

Taylor Swift è tornata, e anche stavolta nel momento più inaspettato!

Dopo svariate speculazioni, la serpe più amata e odiata della musica si è presentata alla 39esima edizione dei MTV Video Music Awards 2022, con addosso uno scintillante abito Oscar De La Renta (anticipato pochi minuti prima sul profilo ufficiale dello stilista, citando uno dei suoi brani: “Shining just for you tonight..”) togliendo il fiato sul red carpet. Nominata a cinque VMAs per la sua All Too Well 10 Minutes Version Taylor’s Version – brano cult che ha riproposto lo scorso Novembre in una versione di dieci minuti insieme ad uno short film diretto da lei stessa – Swift è salita sul palco per ritirare il premio Video Of The Year (la sua 11esima vittoria alla cerimonia!) e sganciare la bomba a sorpresa: “Ho pensato fosse un buon momento per dirvi che il mio nuovo album uscirà il 21 Ottobre” ha annunciato Swift, tra gli applausi e le grida isteriche del pubblico, concludendo: “E ve ne parlerò meglio a mezzanotte”.

Non a caso, proprio allo scoccare della mezzanotte, il decimo album della cantautrice ha finalmente un nome e una data: Midnights. 13 nuovi brani che ripercorrono “13 notti senza sonno sparpagliate per tutta la mia vita” scrive Swift, accompagnando la cover che la ritrae sfuggente con un accendino tra le mani: “Restiamo sdraiati nell’amore e nella paura, nel tumulto e nelle lacrime” scrive la popstar “Fissiamo le pareti e beviamo finché non ci rispondono. Ci aggrovigliamo nelle nostre gabbie e preghiamo – in questo preciso minuto – di non compiere sbagli che possano alterare la nostra vita per sempre. Questa è una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio tra il terrore e i sogni più dolci. I pavimenti su cui camminiamo avanti e indietro, e i demoni che guardiamo in faccia. Per tutti noi che ci siamo voltati e deciso di tenere le lanterne accese e uscire alla ricerca – sperando forse, quando le lancette segneranno le 0:00, di trovare noi stessi“. Per poi concludere: “Incontratemi a mezzanotte“.

Nient’altro si sa sul progetto e nemmeno se avremo un nuovo singolo in settimana, ma l’annuncio ha generato il gioia e lo shock dei fan: “Taylor Swift non farà mai quello che io penso farà. Tanto vale smettere di pensare” scrive un utente su Twitter. Difatti, Swift negli ultimi anni si stava dedicando al re-recording dei suoi primi cinque album, per riprendere il controllo e la proprietà dei suoi lavori tra il 2006 e il 2017, venduti all’ex manager Scooter Braun senza il suo permesso: “Probabilmente non lo sapete, ma buona parte dei vostri artisti preferiti non ha proprietà sul proprio lavoro” spiegò Swift in un’intervista al Late Night with Seth Meyers nel 2021, denunciando apertamente l’industria musicale “Anni fa ho reso molto chiaro di voler comprare la mia musica, questa opportunità non mi è stata data. E ho capito che siccome sono la persona che ha realizzato questa musica per prima, posso rifarla di nuovo“.

Contro ogni previsione, tra chi credeva di riascoltare 1989 o Speak Now, Swift si è presentata con un lavoro nuovo di zecca, ma non è la prima volta che frega le aspettative del pubblico: nell’estate 2020 l’artista rilasciò a sorpresa folklore e a distanza di pochi mesi l’album-sorella evermore, resi disponibili nel giro di quarantotto ore dall’annuncio. I due album sono diventati tra i dischi più acclamati e di successo nella carriera di Swift, vantandole la (terza) vittoria ai Grammy Awards 2021 come Album Of The Year.

Non ci resta che aspettare la mezzanotte del 21 Ottobre per scoprire cosa ha in serbo questo nuovo capitolo!

